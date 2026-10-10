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На главную ТИ-Спорт 10 октября 2026 09:44

«Зенит-Казань» начнет борьбу за финал предсезонного турнира матчем с «Динамо»

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«Зенит-Казань» начнет борьбу за финал предсезонного турнира матчем с «Динамо»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский «Зенит» 10 октября поборется за выход в финал предсезонного турнира по волейболу. В полуфинале татарстанская команда встретится с московским «Динамо», которое выступает на правах хозяина соревнований.

Игровой день откроет встреча белгородского «Белогорья» и новосибирского «Локомотива». Победители обеих пар встретятся в финале, который состоится в воскресенье.

Впервые за многие годы «Зенит-Казань» не считают одним из главных претендентов на победу в турнире. По оценкам экспертов, больше шансов завоевать трофей у московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива».

Предсезонный турнир проводят во второй раз. Действующий обладатель трофея – московское «Динамо».

#вк зенит-казань #вк динамо-москва #волейбол
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