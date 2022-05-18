«Зенит-Казань» лишился двух волейболистов

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» официально покинули два доигровщика — Юрий Бережко и поляк Бартош Беднож. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Олимпийский чемпион 2012 года Юрий Бережко принял участие в 21 матче сезона (теперь у него суммарно 104 игры за клуб) и вместе с «Зенитом» завоевал Кубок России-2021.

Бартош Беднож пополнил состав казанской команды в 2020 году и провел в ее составе 75 матчей: 45 в Суперлиге, 15 в Кубке России, восемь в Кубке ЕКВ и семь в Лиге чемпионов.

Бартош помог «Зениту» завоевать Суперкубок России-2020 и Кубок России-2021, а также бронзовые медали чемпионата России-2022. Карьеру польский волейболист продолжит в Китае.