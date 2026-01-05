«Зенит-Казань» и московское «Динамо» сыграют в центральном матче тура Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Казани пройдет матч предварительного этапа волейбольной Суперлиги между местным «Зенитом-Казанью» и московским «Динамо». Встреча лидера и третьей команды чемпионата будет центральным матчем тура.

Оба клуба подходят к игре на сериях побед. Казанцы не знают поражений в Суперлиге уже шесть встреч подряд. Команда Алексея Вербова старается с первых розыгрышей задавать высокий темп. Это подтверждает и статистика: около 70% побед в первых сетах. «Зенит» уверенно играет на подаче, зарабатывает брейковые очки и системно давит на прием соперника.

Москвичи подходят к игре на фоне серии из десяти побед подряд. При этом важно учитывать, что многие из этих побед были одержаны над командами более низкого уровня или находящимися не в лучшей форме.

В матчах против сильнейших коллективов у «Динамо» часто возникают проблемы с приемом и реализацией атак, что было видно в недавнем полуфинале Суперкубка. Команде Константина Брянского предстоит проверить свою готовность в противостоянии с одним из самых организованных клубов лиги.

Матч стартует в 18:00 по московскому времени.