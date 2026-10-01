«Зенит-Казань» и «Локомотив» разыграют лидерство в группе Б Кубка легенд

Фото: zenit-kazan.com

В Казани сегодня состоится центральный матч игрового дня мужского Кубка легенд памяти Владимира Саввина. Местный «Зенит-Казань» примет новосибирский «Локомотив» в рамках пятого тура группового этапа. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Турнир, в котором участвуют восемь сильнейших команд Суперлиги по итогам прошлого сезона, проходит в два круга. Казань принимает матчи второго круга группы Б с 30 сентября по 2 октября.

Обе команды подходят к очной встрече в статусе лидеров группы Б. «Зенит-Казань» в предыдущем туре уверенно переиграл «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3:0 (25:14, 29:27, 25:20). «Локомотив» в свою очередь не оставил шансов «Динамо-ЛО» из Ленинградской области – 3:0 (25:17, 25:13, 25:21).

Таким образом, очный матч 1 октября во многом определит, кто возглавит квартет перед заключительным туром. Обе команды уже гарантировали себе как минимум борьбу за высокие места, но победа позволит одной из них сделать серьезную заявку на первое место в группе.

Для казанского клуба этот Кубок легенд – первый официальный турнир после серьезной летней перестройки. Команда Алексея Вербова потеряла сразу нескольких ключевых игроков: Дмитрий Волков перешел в московское «Динамо», капитан Артем Вольвич отправился в петербургский «Зенит», либеро Сантьяго Данани пополнил «Белогорье», завершил карьеру Дмитрий Щербинин.

Замена была проведена масштабная: из «Локомотива» перешел блокирующий Ильяс Куркаев, отыгравший за «железнодорожников» десять лет, из итальянской «Модены» вернулся доигровщик Владислав Давыскиба, из аренды – диагональный Михаил Хлякин, также состав пополнили Василий Капранов и вернувшийся Валентин Голубев.

Показательный факт: впервые за 24 года в составе «Зенита-Казани» не нашлось места легионеру. Впрочем, у клуба по-прежнему есть два свободных легионерских слота, однако подходящих кандидатур пока не нашлось.

Очная встреча с «Локомотивом» станет для обновленной команды Вербова серьезной проверкой на фоне одного из главных конкурентов. В предыдущих матчах Кубка легенд казанцы уже показали, что способны играть первым номером: стартовая шестерка в матче с «Новой» (Капранов, Абаев, Романовский, Шелепа, Давыскиба, Хлякин) уверенно провела все три сета.

Матч против «Локомотива» станет первой серьезной проверкой для новой сборки Вербова на фоне прямого конкурента. Начало игры – 1 октября в 19:00 по московскому времени.