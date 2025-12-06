«Зенит-Казань» гостит у петербургского «Зенита» Владимира Алекно в рамках Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге состоится центральный матч предварительного этапа волейбольной Суперлиги. Хозяева площадки, питерский «Зенит», бросят вызов лидеру чемпионата – «Зениту-Казани».

Казанская команда уверенно идет по сезону. Благодаря глубине скамейки «Зенит-Казань» без видимых проблем выдерживает напряженный игровой график.

Формула успеха лидера понятна: мощная подача и высочайший процент реализации атакующих действий. Серьезным козырем в исполнении Алексея Вербова является игра на блоке – множество ключевых моментов команда решает именно благодаря грамотной постановке «стенки».

Атакующий потенциал распределен равномерно: острые действия Михаила Лабинского и Алексея Кононова эффективно дополняются холодной расчетливостью и опытом ветеранов – Максима Михайлова и Артема Вольвича.

Петербуржцы выходят на игру в отличной форме, прочно удерживая место в тройке сильнейших. Основная ударная мощь сосредоточена в связке Марлона Янта, Станислава Динейкина и Владислава Бабкевича. Их разнообразие в атаке становится особенно опасным, когда команде удается наладить игру через центральный блок. Поражение от «Белогорья» в последнем туре на этом фоне выглядит скорее случайным сбоем.

Главным вопросом к петербургскому коллективу остается стартовая концентрация. Периодические провалы в начале партий, вызванные ошибками в приеме или сыгранности в атаке, могут дорого обойтись против такого соперника.

Поединок двух грандов стартует сегодня в 16:30 по московскому времени.