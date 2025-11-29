«Зенит-Казань» гостит у новоуренгойского «Факела»

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Новом Уренгое состоится матч в рамках турнира Пари Суперлига между местным «Факелом» и «Зенитом-Казанью».

В последних 10 матчах команда из Нового Уренгоя одержала 2 победы, обе из которых были на домашней площадке, и потерпела 8 поражений, 4 из которых также на своей арене. Последняя игра команды прошла против «Белогорья» в рамках турнира Пари Суперлига и завершилась со счетом 0:3.

«Зенит-Казань» подходит к предстоящему матчу с такими показателями за последние 10 игр: 9 побед, 6 из которых были одержаны на выезде, и 1 поражение (0 из которых в гостях).

Последняя игра команды Алексея Вербова прошла против «Оренбуржья» в рамках турнира Пари Суперлига и завершилась со счетом 3:0.

Начало матча между «Факелом» и казанским «Зенитом» запланировано на 16:00 по московскому времени.