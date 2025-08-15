«Зенит» и «Спартак» теперь середняки: дерби аутсайдеров решит судьбу Семака и Станковича?

Завтра состоится матч «Зенита» со «Спартаком». Однако сейчас это ощущается не как дерби двух фаворитов, а матч двух середняков из-за неубедительной игры обоих клубов. Почему у двух некогда претендентов на титул начался такой спад и решит ли матч судьбу Сергея Семака и Деяна Станковича - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

Матч станет решающим для Станковича и Семака?

Начнем с самого острого – грядущая игра может решить судьбу Сергея Семака и Деяна Станковича на посту рулевых «Зенита» и «Спартака». Дело не просто в возможном поражении какой-либо команды. Оно, скорее, станет апогеем падения одного из этих клубов. Питерцы идут на восьмом месте, а «красно-белые» – на 11-м.

Поговорим подробнее о «Зените». Он стартовал откровенно слабо. Наверное, все помнят, как «сине-бело-голубые» в Питере с огромным трудом дожали «Ростов» (2:1) в первом туре РПЛ. И дальше прогресса не было – неубедительные матчи с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). И поражение от «Ахмата» (0:1) в Грозном. Причем в матче в Казани очень повезло с назначением спорного пенальти – так бы из столицы Татарстана гости не увезли ни одного очка.

Конечно, это не все вопросы к Сергею Семаку. Команда играет достаточно примитивно, нет таких скоростей и комбинаций, какие были, скажем, при Малкоме и Клаудиньо. Если клуб и побеждает, то в основном за счет разницы в классе. Как в игре с «Ростовом» и «Рубином» (3:0) в Кубке России.

Фото: fc-zenit.ru

И никуда не девается то, что Семак мог просто потерять контроль над раздевалкой. Например, в минувшем сезоне ходили слухи о том, как Максим Глушенков себя вызывающе вел, своевольно уходя с тренировки со словами: «что-то холодно стало». Очень хорошо на эту тему высказался бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров, объяснивший плохие результаты клуба потерей Семаком контроля над раздевалкой.

«Я могу понять, почему Педро играет, потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит – подождите, ребята, до 60-минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол? Катания без обострения. Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды – это видно. Он пытается кого-то поставить, то Соболева, то Кассьерру. И ни один, ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячишком играть», – сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Очевидно, Сергей Богданович имеет большой кредит доверия за все свои шесть чемпионских лет. Но сейчас очевидно, что Семак не может привнести ничего нового команде. Возможное поражение от «Спартака» способно подтолкнуть руководство к расставанию с тренером.

Фото: spartak.com

«Спартак» поспешил с продлением Станковича

С «Зенитом» разобрались. А что насчет «Спартака»? Там ситуация с тренерским креслом ничуть не лучше. Скорее всего, «Спартак» поторопился продлевать контракт со Станковичем. Поскольку после его удачной осени в минувшем сезоне последовала провальная весна. Тем не менее, руководство решило оказать жест доверия, за что может поплатиться.

Уже в первых играх стали вылезать проблемы «красно-белых». Проиграли «Балтике» (0:3), «Локомотиву» (2:4) и сыграли вничью с «Акроном» (1:1). Станкович вновь стал прибегать к ротации состава, из-за чего, кстати, «красно-белых» и «колбасило» прошлогодней осенью. И вновь стал чрезмерно нервничать во время игр. Сам наставник уже будто предчувствует грядущую отставку, выдавая прессе прямые намеки.

«Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть еще и третий вид: те, которые уходят сами. Вот и подумайте, к какой из этих категорий отношусь я», – сказал серб «Чемпионату» после поражения от «железнодорожников».

Причем отставка Станковича ожидается сильнее увольнения Семака. Поскольку Сергея Богдановича в случае поражения все же может спасти его кредит доверия. А у сербского специалиста подобных гарантий нет. Единственное, «Спартаку» не так выгодно будет менять наставника, поскольку из-за расторжения недавно продленного контракта придется платить неустойку.

Фото: fc-zenit.ru

Слабейшее противостояние «Зенита» и «Спартака» за последние годы

Но отставим вопросы по отставкам. Если говорить о самой игре, то она обещает быть самой слабый среди всех противостояний «Спартака» и «Зенита». Тут даже вопрос не по самому ходу встречи и накалу эмоций. Страсти в любом случае будут. Проблема в том, что игра уже не будет ощущаться битвой двух фаворитов.

Вспомните, например, как ощущалась встреча этих двух клубов в марте того сезона, когда «Спартак» впервые победил «Зенит» в РПЛ с 2017 года (2:1)? Тогда в воздухе витало ощущение, что в этой встрече решается судьба чемпионства. И не пойди «Спартак» затем под откос, а играй на таком же уровне – вполне мог бы взять заветное золото. Сейчас же матч, если смотреть на таблицу, ощущается скорее как битва двух крепких середняков.

Фаворитами, если говорить о качестве игры, сейчас выглядят «Локомотив» и, неожиданно, «Балтика». В случае с «железнодорожниками» все просто – клуб так же «вывозит» за счет молодежи из академии и гения Алексея Батракова. Однако москвичи учли ошибки того сезона и усилили состав опытными игроками, например, Зелимханом Бакаевым и Николаем Комличенко. В итоге вышел идеальный сплав опыта и молодого запала. Какой был у «Локомотива» хоккейного в том сезоне, когда они взяли заветный Кубок Гагарина.

«Балтика» же не имеет откровенных звезд в составе. Но славится системой, которую за год выстроил, а после выхода в РПЛ доработал Андрей Талалаев. Мощнейшая дисциплина и командная работа позволяют калининградцам разбираться со «Спартаком» и нейтрализовывать «Динамо» (1:1), которое, откровенно говоря, в том матче «отскочило».

На фоне таких команд, как «Локомотив» и «Балтика», «Зенит» и «Спартак» выглядят блекло – ни системы, ни молодежи, ни свежих идей. Оба клуба находятся в кризисе. И если Семака еще может спасти кредит доверия, то для Станковича поражение может стать точкой невозврата.