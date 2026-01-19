«Зенит» и «Атлетико Минейро» договорились о переходе Матео Кассьерры

Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра покидает Российскую Премьер-лигу. Согласно информации, клубы «Зенит» и бразильский «Атлетико Минейро» достигли полной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийского форварда.

По данным источника, переход будет осуществлен на постоянной основе. Уже во вторник, 20 января, Кассьерра должен вылететь в Бразилию для прохождения медосмотра и официального представления в качестве игрока нового клуба.

Кассьерра защищал цвета санкт-петербургского клуба с лета 2022 года, перейдя в стан сине-бело-голубых из «Сочи». В текущем сезоне нападающий провел за команду 16 матчей во всех турнирах, где отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами. Его уход станет ощутимой потерей для атакующей линии «Зенита».