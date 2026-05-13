«Зенит» готов предложить «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину

«Зенит» намерен приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Как сообщает «Спорт-экспресс», петербуржцы предложат два варианта сделки: €20 млн за форварда или €10 млн плюс полузащитник Андрей Мостовой.

В текущем сезоне Тюкавин провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал пять передач. Ранее сообщалось, что в контракте форварда прописаны отступные в €20 млн, но только для европейских клубов. Для клубов РПЛ эта сумма не действует.