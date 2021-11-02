«ЗЕНИТ ФИНАНС» подключился к платформе факторинга «Лайтхаус»
ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС», дочерняя компания Банка ЗЕНИТ, профинансировало одного из ключевых поставщиков предприятий ГК «Трансмашхолдинг» через цифровую платформу «Лайтхаус». Пилотная факторинговая сделка стала одной из первых на новой онлайн-платформе «Лайтхаус».
Новая электронная площадка построена по аналогии биржевой модели, что позволяет поставщикам выбрать наиболее выгодную для них ставку по факторингу. Также платформа позволяет поставщику работать сразу с несколькими факторинговыми компаниями в рамках одного контракта с покупателем. Благодаря юридически значимому электронному документообороту сделки осуществляются онлайн и в кратчайшие сроки.
«Присутствие „ЗЕНИТ ФИНАНС“ и Банка ЗЕНИТ на перспективных факторинговых платформах соответствует нашим планам по развитию электронных каналов продаж. Мы присоединились к „Лайтхаус“ на первоначальном этапе создания, так как видим бизнес-потенциал от присутствия на площадке. Это касается как факторинговых услуг, так и других финансовых продуктов, которые будут появляться на платформе. Сейчас „Лайтхаус“ позволяет поставщикам экономить время и деньги, а факторам участвовать в сделках такого крупного заказчика, как ГК „Трансмашхолдинг“», — отметил генеральный директор ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» Андрей Бахтин.
«Сегодня платформы и финансовые экосистемы становятся все более востребованными бизнесом благодаря возможности работать полностью в режиме онлайн. Мы очень рады отметить высокий профессионализм команды „ЗЕНИТ ФИНАНС“ и их готовность работать с крупным бизнесом на рыночной конкурентной основе в новом для рынка факторинга формате», — отметил генеральный директор ООО «Лайтхаус» Денис Иорданиди.