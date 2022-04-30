«Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Локомотивом»

Петербургский ФК «Зенит» обыграл в субботу московский ФК «Локомотив». Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ завершилась со счетом 3:1.

После этой победы питерцы досрочно стали чемпионами. Клуб за 3 тура до конца чемпионата набрал 61 очко. Теперь ближайший соперник «Зенита» — «Динамо» — уже не сможет догнать лидера.

В сегодняшнем матче у «Локо» показать себя смог только Джирано Керк. Он отправил мяч в ворота противника на 4-й минуте.

У бело-голубых отличились Иван Сергеев (на 27-й минуте), Малком (на 42-й) и Андрей Мостовой (на 77-й).