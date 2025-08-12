«Зенит» дома разгромил «Рубин» в матче Кубка России

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» уступил со счетом 0:3 «Зениту» в Санкт-Петербурге в матче второго тура Кубка России Пути РПЛ.

Для команды Рашида Рахимова это поражение стало первым в рамках турнира.

В составе петербуржцев голами отметились Матео Кассьерра (дубль, один - с пенальти) и Вадим Шилов.

Отметим, что во втором тайме «Рубин» первым открыл счет в матче. Однако при просмотре VAR гол Мирлинда Даку был отменен из-за игры рукой Егора Тесленко в процессе начала фазы атаки.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Ростова» 17 августа.