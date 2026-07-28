«Зенит» близок к приобретению Артёма Карпукаса у «Локомотива»

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Петербургский «Зенит» находится на финальной стадии переговоров по трансферу полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса. Стороны согласовывают сумму сделки: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов евро фиксированной суммы плюс бонусы, которые будут зависеть от результатов игрока, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. При этом генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг настаивал на том, чтобы гарантированная часть составила не менее 6 миллионов евро, и теперь клубы пришли к взаимопониманию.

Ранее петербуржцы предлагали за хавбека 5 миллионов евро, но московский клуб рассчитывал выручить 7 миллионов. В итоге был найден компромиссный вариант с бонусными выплатами. Ожидается, что трансфер может быть официально оформлен в ближайшее время.

Напомним, что на фоне ухода Карпукаса «Локомотив» также покидает колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, который не вписывается в планы Сергея Семака из-за потери скорости и высокой зарплаты. Освобождающееся место под легионера в «Зените» как раз предназначается для Карпукаса.