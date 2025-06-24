«Зенит» без рулевого, «Локо-Кубань» оптом отдает полсостава: трансферный гид лиги ВТБ

На днях стало известно, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль покинул Санкт-Петербург и хочет поработать в Евролиге. Тем временем «Локомотив-Кубань» остался без почти половины состава, которая ушла свободными агентами. О главных сделках недели в Единой лиге ВТБ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: bc-zenit.com

Эпоха Паскуаля в «Зените» подошла к концу

Самым громким кадровым изменением в Единой лиге ВТБ за всю неделю, безусловно, стал уход Хавьера Паскуаля с поста главного тренера «Зенита». Специалист захотел попробовать себя в Евролиге.

Думаем, подробно представлять его персону не стоит. Скажем лишь, что именно он подарил команде с берегов Невы ее первые золотые медали. При испанце петербуржцы впервые взяли лигу ВТБ, Кубок и Суперкубок России. Лишь финальный аккорд слегка смазался – команда из Северной столице обидно упустила чемпионство у себя из под носа, уступив ЦСКА (2-4) в минувшем финале.

Тем не менее, последний сезон испанца в Санкт-Петербурге выдался неплохим. Во-первых, именно он привел в клуб таких игроков, как Дуэйн Бэйкон, Омари Спэллмен и Ксавьер Мун, которые выступали в НБА. А также подарил вторую молодость Андрею Воронцевичу и Алексею Шведу. Во-вторых, когда игра команды стала зависеть во многом от настроения отдельных лиц, Паскуаль отошел от своего привычного комбинационного баскетбола. И тем самым продемонстрировал свою тактическую гибкость.

Конечно, поначалу были мытарства. И «сине-бело-голубых» то и дело укалывали оппоненты из «Большой четверки». Зато когда в «Зените» сумели сыграть новый коллектив – получилась сильнейшая команда регулярного чемпионата. А Бэйкон, кстати, по праву стал самым ценным игроком сезона. И в финале «сине-бело-голубые» выглядели фаворитами до того рокового четвертого матча, где они разгромно уступили ЦСКА (62:85). Скорее всего, просто сказались травмы – в той игре петербуржцам не смогли помочь Сергей Карасев, Георгий Жбанов, Алексей Швед, Алекс Пойтресс и другие. Ярче всего об этом, кстати, говорит цитата Жбанова.

«Мы все прекрасно понимаем, что в равной борьбе у ЦСКА не было бы шансов. Я думаю, между строк прочитаете, что я хочу сказать. Поэтому это незаслуженная серебряная медаль. Мы заслуживали быть чемпионами и обязательно заберем свое», - говорил Георгий.

Сейчас перед петербургским клубом стоит вопрос: что дальше? Пока что сложно говорить об этом уверенно. Сегодня стало известно имя нового главного тренера петербуржцев – Александр Секулич. Ранее под его руководством «Локо-Кубань» брал серебро лиги ВТБ. В любом случае «Зенит» не будет прежним, поскольку он по сути лишился человека, который построил эту команду и держал ее на высоком уровне. А как новый тренер воспользуется «багажом» Паскуаля, как поладит с лидерами – это мы узнаем в будущем.

Фото: unics.ru

УНИКС расстался с Хиллиардом и подписал Абдулбасирова из ЦСКА

УНИКС, к счастью, в отличие от «Зенита» своего главного тренера сумел сохранить. С Велимиром Перасовичем продлили контракт до 2027 года. Тем не менее, потери у казанцев тоже имеются.

На днях пресс-служба «бело-зеленых» сообщила, что легкий форвард Дэрран Хиллиард покидает столицу Татарстан, поскольку с ним решили не продлевать контракт. Американца подписали как раз перед началом плей-офф в сезоне 2024/25 из «Бреогана». Но показать такие же хорошие выступления, как в Испании, он не сумел.

Так, в среднем он набирал 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,4 передачи в 10-и матчах. Откровенно говоря, плей-офф Хиллиард провел слабый и не показал, что он в чем-то сильнее своих партнеров по позиции Девона Акун-Перселла и Михаила Беленицкого.

Также стало известно, что казанскую команду пополнил центровой Руслан Абдулбасиров. И вот тут возникают вопросы. Да, игрок хорошо себя показывал в клубах Высшей лиги и Суперлиги. Например, в «Тамбове». Но в Суперлиге Руслан уже не был столь результативен. «Попылил» в «Парме», а в ЦСКА, из которого он перешел в УНИКС, Абдулбасиров был резервистом.

Сейчас у УНИКСа есть два по-настоящему классных центровых – Исмаэль Бако и Джален Рейнольдс. Скорее всего, Абдулбасирова берут для расширения резервов, чтобы вышеназванные игроки основы могли отдохнуть и поберечь здоровье. Конечно, укрепление скамейки – хорошо. Но все равно в первую очередь казанцам необходимо усилить именно линию разыгрывающих, а уже потом укреплять остальные позиции.

Фото: lokobasket.com

«Локомотив-Кубань» расстался с половиной состава

Больше всех на рынке переходов Единой лиги ВТБ из «Большой четверки» пока что активничает «Локомотив-Кубань». Команду покинули семь человек – практически половина состава. И не сказать, что ушли резервисты.

Клуб покинули Антониус Кливленд, Айзея Уэйли, Джон Дженкинс, Дмимтрий Узинский, Карвел Андерсон, Би Джей Джонс и Александр Гудумак. Большинство из них стали свободными агентами. А вот Кливленд ушел в ЦСКА. Дженкинс – в пуэрториканский «Кангрехерос де Сантурс». Гудумак – в МБА-МАИ.

Антониус в ЦСКА, наверное, заменит ушедшего Алексу Аврамовича. И в целом этот переход понять еще можно – «армейцы» дождались, когда у Кливленда будет заканчиваться контракт, и предложили ему лучшие условия. Но вот потеря Уэйли, конечно, вызывает вопросы.

Почему команда не стала продлевать соглашение со своим лидером и так просто его отпустила? Сейчас в клубе после ухода Айзея и Гудумака остался лишь один тяжелый форвард – Антон Квитковских. Видимо, на россиянина решили делать ставку. Конечно, воспитанник неплох, но Уэйли был куда результативнее на паркете. У Айзея 461 очко в 57-и играх, а у Антона лишь 260 в 56-и. В общем, надеемся, что в Краснодаре знают, что делают.

Фото: cskabasket.ru

Короткой строкой

Защитник ЦСКА-2 Иван Зайцев присоединился к основной команде. С дублем он стал вице-чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в 2024-м и Суперлиги в 2025-м.

Защитник «Енисея» Виктор Сандерс покинул клуб по истечении контракта. Американец выступал за красноярскую команду с 2024 года.

Защитник Юрий Умрихин покинул ЦСКА. Московский клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Тяжелый форвард ЦСКА Амат М'Бай покинул клуб по истечении контракта. Он выступал за московскую команду с 2023 года и помог ей дважды стать чемпионом, а также обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.