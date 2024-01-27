Жене бойца СВО, недавно родившей сына, привезли гуманитарную помощь в Куюки

Фото: Люция Сиразеева

Жене мобилизованного Гулине из села Куюки Пестречинского района привезли гуманитарную помощь, куда вошли товары для детей: памперсы, пеленки, детское питание, детское мыло. А все потому, что в ноябре она впервые стала мамой. Товары передали житель села Чита Миннур Шамсутдинов и социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» в районе Физалия Никитина.

«Односельчане принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи от района для отправки бойцам в зону СВО, перечисляют деньги на покупку необходимых товаров, — отмечает Миннур Шамсутдинов. — Вместе с тем я давно думал о том, что в поддержке нуждаются не только военнослужащие, но и их близкие, особенно семьи с маленькими детьми. Поэтому часть денег, которые отправляют неравнодушные люди, потратили на эти цели».

Фото: Люция Сиразеева

Гулина и Рустем почти 10 лет мечтали о ребенке. Однако когда мечта сбылась, отец не смог вживую увидеть первенца – только его фото и видео, потому что находится в зоне СВО.

Маленькому Сулейману — почти три месяца. Мама говорит, что он с каждым днем становится все больше похожим на своего отца.

Фото: Люция Сиразеева

Рустема призвали на службу в рамках частичной мобилизации, и один раз он уже побывал в отпуске. Как вспоминает супруга, он всегда был честным и мужественным человеком, поэтому сразу сказал, что прятаться не будет, раз надо — пойдет.

Фото: Люция Сиразеева

Семья живет в ипотечной квартире в Куюках. С ребенком Гулине помогает мама, не остаются в стороне сестры и подруги.

«Я очень надеюсь и чувствую, что он живой. <...> Живу с верой в сердце», — заключает супруга военнослужащего.

Фото: Люция Сиразеева

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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