Жена замначальника миграционного отдела Казани в суде: «Брал бы взятки, мы бы жили лучше»

В суде Казани стартовал процесс по делу замначальника отдела по вопросам миграции УМВД по Казани Алексея Семенова. Мужчину обвиняют в получении взяток элитным алкоголем за помощь турфирме в оформлении загранпаспортов для ее клиентов. Признает ли он вину, как к делу отнеслась супруга и в чем заключалась хитрая схема – узнал «Татар-информ».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ускорял получение загранпаспорта за элитный алкоголь»

Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела заместителя начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Казани Алексея Семенова, которого обвиняют в получении взятки. Мзду мужчина брал алкоголем.

Так как Семенов находится под запретом определенных действий, на суд он пришел сам. В зале мужчина выглядел подавленным. Поддержать его пришла супруга, которая настойчиво просила удалить СМИ с заседания, однако сам Семенов заявил: «Пусть будут». Адвокат даже не стал заявлять ходатайство об удалении прессы.

Семенов сообщил в суде, что женат и у него есть взрослая дочь. Также он рассказал, что до сих пор работает заместителем начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Казани. Ранее судим не был.

По версии следствия, Алексей Семенов получил взятку в значительном размере алкоголем за ускоренное оформление загранпаспортов для определенной турфирмы.

«Семенов воспользовался своим служебным положением в корыстных целях. В январе 2023 года к нему обратилась генеральный директор ООО «Гранд тур-клуб». Организация занималась предоставлением туристических услуг и помогала оформлять визы. Генеральный директор предложила Семенову за взятку в виде алкогольной продукции оформлять клиентам ее фирмы загранпаспорта в кратчайшие сроки. От трех до пяти дней или от пяти до семи дней», – рассказал государственный обвинитель Михаил Житлов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Турфирма брала с клиентов определенную плату – 55 тыс. рублей за оформление загранпаспорта в срок от трех до пяти дней и 50 тыс. рублей – от пяти до семи дней. Как только полицейский и организаторы путешествий ударили по рукам, турфирма дала рекламу во все социальные сети о быстром оформлении документов за определенную плату.

«Если бы он брал взятки, мы бы жили лучше»

Турфирма и Семенов сотрудничали больше года. За это время, по версии следствия, взятки он получал только в виде алкоголя. Брал водку, виски, коньяк и бренди. Бар для полицейского обошелся в 35 тыс. рублей.

Гендиректор турфирмы в мессенджере отправляла Семенову данные людей, которых нужно было оформить «по-быстрому». Потом он просил сотрудников архива ФСБ РФ по РТ, которые не знали о взятках, оформлять людей в ускоренном порядке. Всего услугами турфирмы воспользовались больше 30 человек.

«Вину признаю», – сказал после оглашения заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Казани Алексей Семенов.

Сегодня в суде огласили показания множества свидетелей, среди которых были сотрудники архива ФСБ РФ по РТ, клиенты турфирмы.

Особое внимание к себе привлекла речь супруги Семенова. Она рассказала, что с мужем они живут в основном на ее зарплату, материальное положение в семье плохое, ремонта в квартире нет.

«Супруга могу охарактеризовать как очень положительного, добродушного, отзывчивого и бескорыстного человека. Который много работал и зачастую без выходных. Мой супруг непричастен к получению каких-либо взяток, в любом виде, если бы он брал взятки, мы бы жили более благополучно», – зачитал показания государственный обвинитель.

Сторона защиты не возражала в суде при оглашении показаний свидетелей, кроме одного человека. По мнению адвокатов, его нужно допросить лично. Из-за этого заседание перенесли.