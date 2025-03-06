Жена военного, экскурсовод и директор завода: в Казани выбрали женщин года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани подвели итоги городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Победителей наградили в Казанской Ратуше.

В номинации «Женщина – ученый» – две победительницы: доктор социологических наук и профессор Мария Ефлова и Заслуженный профессор КГАСУ, доктор архитектуры Галина Айдарова.

В номинации «Женщина - лидер» победу присудили жене участника СВО, организатору движения «Zа Победу! Казань» Евгении Коцарь. Эта организация объединила более 80 волонтеров разных возрастов, которые за время операции отправили на фронт свыше 500 тонн гуманитарного груза. В его состав вошли оптика, рации, дроны, строй-материалы, системы Starlink и другие важные вещи для бойцов.

Две женщины победили в номинации «Моя судьба – моя профессия (женщина производства)». Это Светлана Полкова, которая более 45 лет работала шлифовщицей. Она трудилась на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова. В этой же номинации выиграла водитель-наставник трамвайного депо имени Героя Советского Союза И.К. Кабушкина «Метроэлектротранса» Людмила Алексеева.

«Женщиной - примером года» назвали директора школы №101 имени П.А. Полушкина Татьяну Петрову. С февраля 2022 года на базе школы открыт Центр гуманитарной помощи фронту, а также создан волонтерский отряд школы, который передал бойцам шесть машин УАЗ, два мотоцикла, больше 30 дронов и еще два тренировочных центра по обучению операторов БПЛА. Петрова лично совершила 23 выезда за «ленту» для передачи гумпомощи, о чем рассказала на церемонии в Ратуше.

«Хочу сказать спасибо за то, Ильсур Раисович, что Казань – это город, о котором ходят легенды на фронте. Когда говорят, что приедут татары – значит все будет хорошо», – обратилась Петрова в Метшину.

Победительница в номинации «Героиня Третьего Возраста» – глава гильдии экскурсоводов Казани Надежда Секретова. «Женщиной - бизнес-леди» стала Гульнара Фахриева, она единственная в городе директор бетонного завода. Продукция компании Фахриевой поставляли для строительства казанского метро, IT-парка им. Башира Рамеева, федеральной трассы М12, Вознесенского тракта и местного аэропорта.



В номинация «Женщина – культура и духовность» выиграла Зифа Гареева, которая воспитала звезд ТНВ и «Шаяна ТВ». Среди ее учеников телеведущие Иван Остроумов, Анвар и Азамат Хайертдиновы, Зарина Муллахметова.

«Все [победительницы] самые лучшие и заслуженные, но что касается мам, то мама – главное слово на свете. Все самое прекрасное в жизни мы олицетворяем со словом «мама». Дети любят мам больше, чем пап, с чем я категорически не согласен, но приходится мирится!», – пошутил мэр Казани, перейдя к следующей номинации.

«Женщинами – матерями» назвали двух жительниц Казани. Это директор Центра Соцадаптации «БлагоДарю» Гульнара Галиахметова, которая воспитывает двоих своих детей и еще 10 воспитанников центра.

Второй победительницей в номинации стала исполнительный директор оркестра «Ля Примавера», мать пятерых детей Ульяна Луговцева. В браке со своим супругом Айратом Яруллиным, который является заслуженным работником культуры и директором «Школы Рока», она живет 30 лет.

«Хочу признаться в любви Казани, город расцветал на моих глазах. Здесь происходили потрясающие события. Считаю, Казань одним из главных центров культуры России. Я рада, что свой маленький вклад тоже вношу», – сказала Луговцева.