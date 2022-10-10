Жена ушедшего на СВО добровольцем певца Асыл Гарея: На связь выходит очень редко

Известный певец, композитор Тахир Асыл Гарей, в начале сентября уехавший по контракту в зону специальной военной операции на Украине, поддерживает связь с близкими. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала супруга артиста Наиля Кулмакова.

«В начале сентября Тахир по контракту уехал на специальную военную операцию. Сейчас его телефон у меня. Я его изредка включаю, смотрю сообщения. А он сам на связь выходит очень-очень редко. Где он в настоящее время – тоже не говорит. Им запрещено давать такую информацию, вообще, говорить лишнего нельзя. Он служит, и у него все хорошо – пока могу сказать только это», – рассказала Наиля ханум.

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Решение мужа поехать на СВО она восприняла спокойно.

«Конечно, мы очень переживаем, скучаем по нему. Наверное, все испытывают такие чувства, провожая близких в столь опасное место. В последнее время вспоминаю рассказы своей бабушки, как она провожала деда на фронт… Мы тут живем спокойной, мирной жизнью. А там… Поэтому телефон всегда со мной, постоянно жду известий от Тахира. Звонит редко. По правде говоря, звонит он только чтобы нас успокоить, чтобы сказать, что с ним все хорошо», – рассказала Наиля Кулмакова.

Она также объяснила, почему артист решил стать добровольцем и уехать в зону проведения СВО: «Он хотел стать поддержкой нашим молодым ребятам. Оказывается, там молодежи очень много. “У них же вся жизнь впереди” говорил он. Свой выбор сделал искренне, осознанно. Хотел быть ближе к народу. Поэтому решил служить по контракту».

По словам жены, Тахир Асыл Гарей уехал на четыре месяца. После этого он может вернуться или же продлить контракт.

«Мобилизуют ли его – не знаю, возможно, из-за возраста повестку ему и не прислали бы. Пока ведь призывают больше молодых. А если бы дали, он уехал бы без раздумья», – говорит женщина, отметив, что в свое время муж служил на Украине, в Донецке.

Наиля Кулмакова также рассказала, что их семья проживает в Башкортостане, но сейчас она сама с ребенком находится у своей матери в Ульяновске.

«Мы жили и в Уфе, и в Казани. Где проходили концерты мужа, туда переезжали. Что касается творчества, с начала пандемии в нем чувствовалась некоторая подавленность. Если честно, он не был в том духовном состоянии, чтобы писать песни. У него есть новые песни, но они еще не доведены до конца. В то же время есть и готовые. Думаю, когда вернется, он их тоже представит вниманию публики и напишет новые песни», – выразила уверенность супруга артиста.

