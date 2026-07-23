Жена украинского солдата, сбежавшего в Красноармейск, сдала мужа СБУ

Супруга солдата ВСУ Владислава Акимова, сбежавшего в Красноармейск, выдала его СБУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Акимова.

«Я позвонил жене, сказал, что я живой, здоровый, что все хорошо, я в Красноармейске. Попросил никому не говорить. Потом, через время, опять связь появилась, мне жена позвонила, сказала, что со мной хотят поговорить серьезные люди. Я сказал, что если это командование моей части, я разговаривать не буду. Она сказала: "Нет, это не командование". Дали номер. Мне позвонили, представили СБУ», – рассказал мужчина агентству.

По данным ТАСС, украинские спецслужбы забросили Акимова в ДНР, ранее дезертировавшего из воинской части. Реализовать задачи СБУ он не смог, поскольку ему помешали сотрудники ФСБ, владевшие о нем полной информацией на момент прибытия в регион.