Жена участника СВО: Мы готовы встать за спины мужей и дать надежду, что все будет хорошо

Жена участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь рассказала, что все жены бойцов готовы встать за спинами мужей, поддержать их и дать им надежду на то, что все будет хорошо. Об этом она заявила сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

Когда супруг уезжал на фронт, Евгения находилась в положении: семья ожидала долгожданного первенца, поэтому, узнав, что муж отправляется в зону СВО, она испытала шок.

Евгения поделилась, что организовать движение «За победу! Казань» она решила, когда через полгода муж впервые приехал в отпуск.

«Ни для кого не секрет, что и техника горела, и личные вещи терялись. Все это легло на семью, нам пришлось все это восполнить. Я начала высылать просьбы в различные группы, неравнодушные люди подхватили и стали помогать», – рассказала жена героя.

Уже год участники движения помогают бойцам, плетут маскировочные сети, шьют форму, собирают гуманитарную помощь, а также письма из школ и детских садов.

«Мы – жены, ждем, верим, надеемся и передаем свою любовь нашим бойцам», – подытожила Евгения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону