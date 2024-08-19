Жена участника СВО из Казани: «Мой муж - “человек-война”»

«Он очень любит свою работу, несмотря на сложности. Эта работа на износ»

Дмитрий посвятил армии 17 из своих 37 лет. Начав с рядового, он прошел путь до водителя в казанской войсковой части. За его плечами несколько командировок в зону СВО, одна из которых принесла ему медаль «За отвагу». Дома Дмитрия ждет супруга Наталья — его надежный тыл и опора. Недавно семья пополнилась третьим ребенком, превратив их в многодетных родителей. Младшему сыну всего месяц, старшему — три года, а дочери исполнилось десять лет.

«Мой муж родом из Чебоксар. Срочную службу он проходил в элитном пограничном отряде в Чечне, где получил статус ветерана боевых действий. После демобилизации в 2006 году он работал кинологом в МВД. Спустя несколько лет он решил продолжить военную карьеру и в 2012 году поступил на службу в спецназ, где остается по сей день», — рассказывает Наталья.

В том же году Наталья, окончив университет, переехала из Альметьевска в Казань. Этот переезд свел ее с будущим мужем.

«Дмитрий искренне любит свое дело, несмотря на все трудности. В его работе, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Конечно, служба отнимает много сил. Мы редко видимся, и нашей семье приходится нелегко — мы сменили 18 квартир, а дочь пять раз меняла детский сад», — делится Наталья.

Дмитрий часто говорит жене о своей любви к Родине, объясняя этим выбор профессии.

«Когда пришло время участвовать в СВО, муж не колебался. Между ним и сослуживцами существует крепкая братская связь. Их взаимоуважение и забота друг о друге впечатляют. Наблюдая за их общением, ощущаешь мощь этого единства — это действительно впечатляет», — с гордостью отмечает Наталья.

«Они прилагают все усилия, чтобы мы могли жить под мирным небом»

Первая командировка Дмитрия длилась полгода. Наталья рассказывает, что муж оказался в самом эпицентре событий.

«Он редко рассказывает о пережитом, но потери сослуживцев глубоко ранят его. Вспоминая погибших товарищей, он не может сдержать слез, хотя обычно не склонен проявлять эмоции. С 2012 года эти люди стали ему как родные братья, и их утрата — его личная боль», — говорит Наталья.

По словам Натальи, для Дмитрия и его сослуживцев достижение Победы — главная цель.

«Они делают все возможное, чтобы обеспечить нам мирную жизнь и предотвратить новые потери», — подчеркивает она.

Быть женой военного — это особый вид героизма, но ожидание мужа с передовой становится, пожалуй, самым серьезным испытанием в жизни.

«Когда я говорю об этом, мой голос дрожит. Был период, когда наши ребята пропали на два месяца, и связи не было совсем, даже через военных связистов. Я вздрагивала от каждого стука в дверь, зная, что плохие новости приносят именно так — лично. Этот страх невозможно описать словами», — делится Наталья.

«Он мастерски управляет всей военной техникой, кроме разве что танков»

Дмитрий участвовал в сложных и опасных операциях вместе со своим отрядом. Как водитель, он играет ключевую роль — его мастерство, маневренность и быстрота реакции часто становятся залогом спасения жизней.

«Он виртуозно водит все виды военной техники, за исключением разве что танков. Бывали моменты, когда он находился под прицелом врага и мог лишь молиться о том, чтобы выжить и достичь цели. К счастью, высшие силы были на их стороне, и им удалось выжить. Кажется, не было ни дня, когда бы мы с его родителями и нашей дочкой не молились за него. Мы верим, что наши молитвы защищали его все эти долгие месяцы», — рассказывает Наталья.

Пережить эти полгода, зная об опасности, которой подвергается муж, было нелегко. Но Наталья, как и другие жены военных, не сидела сложа руки — они организовывали сбор гуманитарной помощи, вкладывая в это всю свою любовь и надежду на благополучное возвращение мужей.

«Слава Богу, так оно и вышло. Только вера давала мне силы все это время. Не представляю, как бы мы справились без нее», — признается Наталья.

Дмитрий уезжает в командировки на СВО каждые три-четыре месяца, проводя там такой же срок, после чего возвращается в свою часть в Казани. Сейчас он дома и может помогать жене с детьми.

«Некоторые любят выставлять напоказ все свои награды, но мой Дима не из таких»

«За первую командировку он получил медаль "За отвагу" — одну из самых почетных наград. Он не любит рассказывать об этом с гордостью или пафосом. Вообще, он старается избегать этих тем. Я понимаю почему — он постоянно думает о своих товарищах, перед глазами проносятся их судьбы», — объясняет Наталья.

Наталья с трудом узнала, что муж получил награду за спасение раненых с поля боя — он выносил товарищей под огнем противника, рискуя собственной жизнью.

«Я стараюсь узнать хоть что-то о его опыте, чтобы лучше понять его внутренний мир. Это очень важно для меня. Дима очень скромный человек. В отличие от некоторых, кто любит демонстрировать все свои награды, он никогда так не поступит. Когда я участвовала в фотопроекте "Жена героя" и нужно было сфотографироваться в его парадной форме со всеми наградами, вы бы видели его реакцию! Он смотрел на меня с таким недоумением! А я так горжусь тем, сколько он сделал для России! Мне было очень приятно участвовать в этом проекте, показать через его форму, что у него есть семья, что я — его надежный тыл. Но он относится к этому совсем иначе. Будь его воля, он бы просто попросил: "Пожалуйста, повесь форму на место"», — с улыбкой рассказывает она.

«Я думал, после Чечни меня уже ничто не сможет потрясти»

«После возвращения из первой командировки он сказал мне: "Знаешь, я думал, что после Чечни меня уже ничем не удивишь, что я все уже видел. Но там я столкнулся с настоящим фашизмом! То, о чем говорят в новостях — чистая правда, а не выдумки. Я понял, что мы там не зря". Он уверен, что это было необходимо, потому что иначе они пришли бы к нам. Это был лишь вопрос времени — они неизбежно вторглись бы на нашу территорию», — передает слова мужа Наталья.

Их младший сын только начал ходить в детский сад, и адаптация проходит непросто. Но однажды, когда папа должен был вернуться из очередной командировки, с мальчиком произошла удивительная перемена.

«В тот день воспитательница написала мне, что Арсения не узнать — он съел весь ужин, чего раньше никогда не было, и сказал: "Мне нужно хорошо подкрепиться, ведь я еду встречать папу!". Он впервые полностью очистил тарелку. Воспитательница была поражена его энтузиазмом. После еды он сразу побежал собираться!» — с нежностью вспоминает Наталья.

«Я не верю, что папа сегодня вернется домой»

Мальчик очень гордится отцом и с удовольствием навещает его на работе — похоже, в семье растет настоящий патриот! Дочь не меньше брата скучает по папе, и каждый раз встречает его со слезами радости на глазах.

«Она так сильно плачет! Эти слезы невозможно остановить, и, глядя на них, трудно оставаться равнодушным. Между ней и отцом существует удивительная связь, настоящая любовь. Во время последней командировки дети создали календарь и каждый день отмечали, сколько осталось до возвращения папы. Когда остался всего один день, дочка стояла перед календарем и плакала, повторяя: "Я не могу поверить, что папа сегодня вернется домой". Это очень трогательно. Наш папа — центр нашей вселенной», — рассказывает Наталья.

Наталья признается, что осознание важности миссии мужа придает ей сил.

«Я верю, что все происходящее — во благо нашей страны. Уверена, что подвиги наших ребят войдут в историю», — говорит она.

По мнению Натальи, если бы у мужа была возможность, он бы немедленно вернулся на фронт.

«Иногда у него так горят глаза! Есть выражение "человек войны" — это про него. Я напоминаю ему о детях, о маленьком сыне, а он отвечает, что если бы не семья, даже не приезжал бы в отпуск. Несмотря на все трудности, я уважаю его выбор. Я понимаю, что его работа — это его жизнь», — заключила Наталья.

Фото: из семейного архива героев публикации