Жена Соболева — журналистам: «Трогать ребёнка — это гниль»

Фото: @ Анна Мейер / fc-zenit.ru

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, резко обратилась к представителям СМИ и блогерам в связи с публикациями о её девятилетнем сыне Сергее. Ранее стало известно, что мальчик поступил в академию петербургского клуба, после чего в телеграм-каналах вспомнили его негативное высказывание о «Зените» во время прямого эфира.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и жёлтые СМИ, то читайте это. Хайповать и поднимать просмотры за счёт нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребёнка – это гниль. Спасибо за внимание», — написала Соболева в социальной сети.

Официальных комментариев от Александра Соболева или «Зенита» по этому поводу пока не поступало. Академия сине-бело-голубых не комментирует личную информацию о воспитанниках. Инцидент вызвал широкий резонанс в спортивных и околоспортивных кругах. Многие болельщики поддержали Елену Соболеву, отметив, что дети не должны становиться объектом обсуждения в медиа.