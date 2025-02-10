Жена Романа Скворцова подтвердила, что травма комментатора связана с криминалом

Жена комментатора Романа Скворцова, попавшего в реанимацию во время Звездного уик-энда в Новосибирске, сообщила, что травма ее супруга связана с криминалом. Также она рассказала о состоянии Скворцова.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации», – написала супруга Скворцова в своих соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля. Комментатор был найден без сознания, после чего поступил в реанимацию Новосибирска с черепно-мозговой травмой. Полиция изучает материалы дела и уже запросила записи с камер видеонаблюдения.