Жена Рогозина ответила на сообщения о своей контузии

Жена экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла сообщения о том, что получила тяжелую контузию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава богу», — отметила она.

Напомним, что Рогозин был ранен накануне, попав под обстрел вместе со своими помощниками. Один из них – Михаил Бридасов – погиб.

Как сообщают Telegram-канал Baza и источник ТАСС, второй погибший в донецкой гостинице — это охранник Премьер-министра ДНР. Ранее Рогозин предположил, что «кто-то слил информацию» о проведении переговоров в гостинице «Шеш-Беш». Несколько высокоточных попаданий произошло около 19.45 21 декабря. Позднее ТАСС рассказал, что Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших при обстреле доставлены в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.