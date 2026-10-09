Жена Разина назвала «шедевром» отстранение мужа из «Металлурга»

Фото: metallurg.ru

Татьяна Разина, супруга Андрея Разина, отреагировала на отстранение мужа от должности главного тренера «Металлурга».

В своем телеграм-канале она назвала ситуацию «шедевром» и опровергла официальную версию о конфликте в команде.

«Шедевр, я считаю! Ну, коротко для тех, кто не знает: Андрея отстранили от должности, хотя команда идет на первом месте. Официальная версия, что в команде конфликт, не соответствует действительности. Просто есть один недовольный игрок. Что ж… Так бывает», — написала Разина.

Ранее «Металлург» объявил об отстранении Разина. По данным клуба, причиной стал конфликт тренера с игроками. Сообщалось о сложных отношениях с защитником Егором Яковлевым и нападающим Владимиром Ткачевым.