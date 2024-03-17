Жена Радика Салихова: Не могу представить себе семью с человеком из другой сферы

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Директор Института истории имени Шигабутдина Марджани Радик Салихов на онлайн-марафон «Выбираем всей семьей!» на телеканале ТНВ приехал с супругой Лилией и дочерью Аминой.

Амина рассказала, что, будучи дочерью ученых-историков, тоже интересуется этой наукой. В школе она выступала с докладом по истории семьи.

«У нас в доме висит большая родословная. Я ее изучаю», – сказала девушка.

По словам Радика Салихова, их родословная восходит к XII веку.

«Основная ее часть - о представителях рода, живших в XVII-XVIII веках. Есть династии учителей, религиозных деятелей, предпринимателей. Мы сделали родословную специально для детей», - сказал глава семьи.

Ведущие марафона поинтересовались, не сложно ли мужу и жене работать в одной сфере и бывать вместе и дома, и на работе.

«Честно говоря, мы и не особо разделяем работу и семейную жизнь. Наука история - для нас как образ жизни. С 1,5 лет Амина ездила с нами в командировки, экспедиции. Она ездила со мной в архивы Уфы, Оренбурга. Я представить даже себе не могу, чтобы создать семью с кем-то из другой сферы. Мы чувствуем, знаем, понимаем друг друга. Познакомились тоже на работе», – рассказал ученый.

Он отметил, что с женой они дома всегда обсуждают какие-то научные вопросы.

«Среди ученых всегда есть конкуренция. Дома могут неожиданно возникнуть дискуссии по разным историческим вопросам. Мы часто обсуждаем недавно вышедшие статьи, книги, конференции. И все же хочу поблагодарить Лилию. У нас есть 2-летняя дочь Фатима. Помимо научной работы Лиля ведет аккаунты по популяризации истории, воспитывает детей. Что касается семейных традиций, то мы любим собираться с родственниками, праздники проводим всей семьей», – рассказал он.

«Обсуждая что-то, мы не забываем, что у нас татарская семья, у нас такой порядок - женщина должна уступать мужчине», - добавила Лилия.

В последний день выборов Президента России в Татарстане стартовал онлайн-марафон «Выбираем всей семьей!». Прямой эфир начался в 8.00 на телеканале ТНВ. В течение 12 часов перед зрителями будут выступать более 100 гостей: известные семьи Татарстана, звезды, медиаперсоны. Они все придут в студию вместе со своими близкими.

Гелюза Ибрагимова