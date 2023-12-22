Жена погибшего на СВО офицера: «Он не боялся трудностей, а мне не страшно было за ним»

«Здоровая атмосфера в коллективе – это когда подчиненные не боятся своего руководителя, а боятся его подвести», – писал в своем дневнике гвардии подполковник Рустэм Гатауллин

Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

Был награжден орденом Суворова во время службы в Чечне, воевал в Сирии

«Здоровая атмосфера в коллективе – это когда подчиненные не боятся своего руководителя, а боятся его подвести», – писал в своем дневнике гвардии подполковник Рустэм Гатауллин.

Он командовал артиллерией, был награжден орденом Суворова во время службы в Чечне, воевал в Сирии, а на СВО благодаря ему были уничтожены три танка, пять БМП, БТР, шесть минометов, батарея БМ-21, 15 опорных пунктов и более тысячи человек живой силы. Офицер погиб 29 сентября 2022 года под Херсоном во время выполнения боевых задач. У него остались жена и дети – шестилетние двойняшки. Подполковнику Гатауллину было 42 года.

Супруга героя – Резеда Гатауллина рассказала о жизни и подвиге мужа, она хочет, чтобы о нем узнали и память о нем жила в сердцах людей.

Супруга героя – Резеда Гатауллина рассказала о жизни и подвиге мужа, она хочет, чтобы о нем узнали и память о нем жила в сердцах людей Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

В 2002 году Рустэм Гатауллин окончил Казанское артиллерийское командное инженерное училище. Послужив пять лет в Чечне командиром гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, вернулся в Казань и стал командиром взвода курсантов.

«Когда училище закрывали, он так переживал, на нем вообще лица не было, он ведь вкладывал туда душу. По первому образованию я портной, и он постоянно просил меня сшить то накидку, то полевые флажки, то большие флаги. Он начал искать себе новое место службы, и осенью 2013 года его пригласили в Михайловскую академию Санкт-Петербурга. Работал так же с курсантами. А с сентября 2016 года он стал слушателем академии. Как говорят у нас, гражданских, пошел на повышение квалификации. Ему нужно было учиться два года, потом его назначили командиром реактивного артиллерийского дивизиона 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова бригады в городе Бикин Хабаровского края», – рассказывает Резеда Гатауллина.

Дети у супругов родились 10 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге – двойняшки, мальчик и девочка Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

«Я, наверное, сначала его больше зауважала, а потом полюбила»

Сейчас Резеда живет в Казани, она переехала сюда после гибели мужа. Именно в Казани она 13 лет назад познакомилась с ним.

«Он преподавал в артиллерийском училище, снимал квартиру там же, рядом. И моя сестра снимала жилье неподалеку. Так мы и встретились. Правда, он был не в моем вкусе, сначала я не обратила на него особого внимания. Уже потом, узнав его получше... я, наверное, сначала его больше зауважала, а потом полюбила», – вспоминает жена героя.

Отношения пары стремительно развивались – все, как обычно и бывает у военных, времени тянуть нет. Через четыре месяца влюбленные прочитали никах, а в декабре сыграли свадьбу.

«Я понимала, что он военный, что мне, возможно, предстоят эти разъезды, переезды, но я тогда об этом даже не думала. Мне просто понравился этот человек», – вспоминая о знакомстве и первых годах совместной жизни, Резеда заплакала.

«Я даже когда собирала вещи, чтобы перевезти их в Казань, подумала: “Неужели я больше никуда не поеду?” Так бы я еще с удовольствием с ним куда-нибудь поехала», – продолжила она сквозь слезы.

Женщина рассказывает, что муж был настолько предан работе, чтобы был готов на любые трудности. Ну и она, как настоящая жена офицера, была для него надежным тылом.

«Он не боялся трудностей. Он готов был ехать и в Сибирь, и на Камчатку. И мне не страшно было за ним идти», – рассказывает Резеда.

Сейчас двойняшкам по семь лет, в этом году они пошли в первый класс Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

Дети у супругов родились 10 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге – двойняшки, мальчик и девочка. В это время они жили в Северной столице, потому что Рустэма Гатауллина распределили в очередную войсковую часть.

«Он мне тогда такое сообщение написал красивое, так благодарил меня. Я очень жалею, что его не сохранила. Он был очень рад. Мы с детьми постоянно что-то о нем вспоминаем: как вместе гуляли, как ездили на природу. Несмотря на то что он мало бывал дома, он всегда находил время для детей. Они вместе что-то придумывали.

Когда служили в Бурятии, там был сосновый лес, мы часто ходили туда. Но снега там не было, мы катались на сене. Там коровы круглый год пасутся, потому что трава и сено есть всегда. Вообще он как папа был очень хороший», – вспоминает Резеда.

Сейчас двойняшкам по семь лет, в этом году они пошли в первый класс.

Вместе они переживали многое: жили в общежитиях, на съемных и служебных квартирах. Долг офицера – служить Родине, поэтому дома Рустэм появлялся совсем не надолго. Был даже период, когда два года семья жила порознь. Рустэма отправляли в Сирию, потом началась пандемия коронавируса, череда командировок. Только раз в полгода Рустэм приезжал в отпуск.

16 октября 2020 года его назначили начальником артиллерии 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды донской казачьей бригады им. Е. А. Шаденко города Кяхта Республика Бурятия. Тогда семья воссоединилась.

В январе 2022 года Рустэм был командирован на совместные военные учения ВС России и ВС Республики Беларусь Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

«Он даже не смог похоронить отца, сам в этом же году погиб»

В январе 2022 года Рустэм был командирован на совместные военные учения ВС России и ВС Республики Беларусь, а с 24 февраля 2022 года стал участником специальной военной операции на территории Украины.

«Они долго готовились к учениям, делали какие-то карты. Даже 31 декабря он пришел домой очень поздно. У него постоянно были совещания, он же был начальником артиллерии и должен был постоянно присутствовать на совещаниях. Он вообще очень ответственный человек был, 24 часа в сутки на работе. Когда он уходил, дети еще спали, а когда приходил, они уже спали. Все январские праздники они готовили технику к учениям, он должен был контролировать все эти эшелоны. И вот с одним из эшелонов он уехал уже сам. Я помню, это был четверг, 13 января. Он должен был вернуться в конце февраля, должен был уйти в отпуск, здесь у него отец заболел онкологией. Но он даже не смог похоронить отца и сам в этом же году погиб», – вспоминает Резеда.

Про СВО Рустэм ничего жене не рассказывал. Он вообще, вспоминает Резеда, категорически не говорил дома о работе. Новости Резеда узнавала только от жен его сослуживцев. На СВО подполковник Гатауллин выполнял отдельные задачи по сбору сведений и корректировке огня артиллерии по разным направлениям.

Про СВО Рустэм ничего жене не рассказывал. Он вообще, вспоминает Резеда, категорически не говорил дома о работе Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

«С апреля по июнь 2022 года было проведено немало работы – в день артиллерия выпускала до тысячи снарядов, спали они по два-три часа в сутки. Ими было уничтожено три танка, пять БМП, БТР, шесть минометов, одна батарея БМ-21, 15 опорных пунктов, свыше тысячи человек живой силы, это помогло нашей армии приступить к новым боевым задачам», – рассказывает жена героя.

Когда произошло нападение на командный пункт 37-й отдельной бригады, подполковник Гатауллин лично вел огонь на минометной батарее, после чего противник отступил. За это он был первый раз представлен к ордену Мужества. Второй орден Мужества он получил уже посмертно.

«Хаймарсы» бьют под прямым углом, и шансов обычно не бывает»

«Местные жители сдали их пункт разведки, их обстреляли «Хаймарсами». Было запущено шесть снарядов. Два сбили ПВО, а четыре долетели. Он погиб в поселке Брускинское Херсонской области. На следующий день мне позвонил его старший брат и сказал, что его больше нет. Видимо, они ждали, вдруг он еще живой под обломками, а он, оказывается, самый первый погиб. У него был перелом черепа, отек мозга. У него не было никаких шансов, хотя они сидели в подвале. «Хаймерсы» бьют под прямым углом, и шансов обычно не бывает. Хотя комбриг находился в соседней комнате, он как-то так лежал на боку, что плита ему только нижнюю часть тела придавила. Сейчас он вернулся, преподает», – рассказывает Резеда.

Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

Шли бои и тело подполковника не смогли сразу вынести с поля боя. Только 8 октября его похоронили в родном поселке Октябрьском Моркинского района Марий Эл. Оба ордена Мужества жене офицера вручили после его похорон.

Сейчас она общается с сослуживцами мужа, которые стараются ее поддерживать. Окружение женщины поменялось – теперь она чаще общается с офицерскими женами, которые так же, как и она, потеряли своих супругов. А в свободное время они шьют маскхалаты для бойцов СВО.

Не так давно вдова передала вещи супруга в Музей СВО, который будет находиться в Казанском Кремле. Оставила себе только самое дорогое, в том числе парадный китель. В нем она фотографировалась для проекта «Жена героя».

Не так давно вдова передала вещи супруга в Музей СВО. Оставила себе только самое дорогое, в том числе парадный китель. В нем она фотографировалась для проекта «Жена героя» Фото: предоставлено Резедой Гатауллиной

Женщине не просто справляться со своим горем, говорит, что сильно ее поддерживает мама.

«Моя мама сама рано стала вдовой, в 33 года осталась с пятью детьми, она хорошо меня понимает», – поделилась жена героя.