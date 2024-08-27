«Жена отговаривала, но это мое решение»: татарстанец заключил контракт и ушел на СВО

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Житель Пестречинского района Татарстана Андрей Саликиев решил подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. Андрею 30 лет, он родился и вырос в селе Ковали в семье Зои и Анатолия Саликиевых.

Получил профессию в Ленино-Кокушкинском колледже и отправился служить в армию. Срочную службу проходил на 7-й военной базе Вооруженных сил РФ, дислоцированной на территории Абхазии, был командиром отделения. У Андрея есть семья: жена и двое детей, сыну скоро будет четыре, дочери исполнился год. Ранее татарстанец работал в исправительной колонии.

Как и многие желающие подписать контракт, Андрей в первую очередь пришел в районный военкомат. «Здесь меня хорошо встретили, я задал все интересующие меня вопросы. Посоветовали всё обговорить с близкими. Потом сопроводили на медосмотр, его я прошел быстро, без очереди, и на здоровье не жалуюсь. Сегодня подписываю контракт», — рассказал он.

На вопрос, как и почему он решился на такой шаг, ответил просто: «А кто, если не я?» «Нужно защищать страну. Иначе это будет продолжаться и продолжаться. Многие ребята сейчас подписывают контракт и уходят в зону СВО. Каждый, конечно же, решает сам, это вот мое решение. Никто никого не может уговорить или заставить в этом вопросе», — заявил он.

Для близких его намерение пойти на спецоперацию оказалось неожиданным. «Жена отговаривала, но в итоге согласились, сказала: „Решай сам“. Родители еще не теряют надежды уговорить меня остаться, вчера приезжали даже к нам домой. Я понимаю их, на то они и родители, каждый новый шаг своего ребенка встречают с тревогой и волнением. Так же переживали, когда я уходил в армию, поступил на новую работу. Думаю, со временем свыкнутся», — заметил пестречинец.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Я, можно сказать, единственный мужчина в нашем роду, который сейчас может взять и уйти на службу. Кругом одни девчонки, у меня есть родная сестра, и даже все двоюродные — только девчонки. Ну кто, если не я», — сказал боец.

В данный момент у военнослужащих, заключивших контракт в Пестречинском районе, есть возможность получить выплаты, которые являются одними из самых высоких в стране.

Сумма складывается из следующих выплат: от Татарстана — 1,005 млн рублей, Минобороны РФ — 400 тыс. рублей и 300 тыс. рублей от Пестречинского района. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Единовременную выплату до 1,7 млн рублей могут получить не только пестречинцы, пожелавшие заключить контракт и отправиться на СВО, но и также жители других районов и регионов и даже иностранные граждане, которые заключат контракт в военкомате района. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ, ИНН.

Процедура оформления на контрактную службу занимает не больше одного дня. После подписания контракта бойцы получают единовременную выплату, обмундирование и проходят боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под полную опеку властей. Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Более подробную информацию можно узнать по телефону в Пестречинском районе: 8 (84367) 3-06-87, 8 (919) 620-37-71.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру