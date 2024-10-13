Жена отца 29 детей, ушедшего на СВО: «Если он решил, значит, так надо»

Сейчас в доме с родителями проживают семеро детей – четыре школьника, три студента. Несколько родных и приемных детей уже вступили в самостоятельную жизнь, кто-то создал свою семью. Три ребенка в этой семье – родные, двое были усыновлены, остальных Ирина и Вахид взяли на воспитание. Ирина рассказывает, что каждого из приемных детей судьба сама приводила в их семью, сами они практически никогда не ходили в детский дом в поисках ребенка.

Три года назад семью удостоили государственной награды «Родительская слава», а Ирина в этом году победила во Всероссийском конкурсе «Женщина – директор года», организованном Союзом женщин-предпринимателей России. Она руководит своей частной транспортной компанией, а также держит питомник декоративных растений.

«Не пьет, не курит – будто звезда с неба упала»

Ирина считает, что управлять и бизнесом, и большой семьей ей помогают навыки, полученные в детстве. Она сама выросла в многодетной семье, была старшей сестрой для четверых младших братьев и сестер. «Родители все время были на работе, все заботы ложились на мои плечи. Когда родилась пятая, младшая сестра, мне было 17 лет. Чувство материнства у меня сформировалось уже тогда», – говорит Ирина.

Первый ее брак распался, и она стала матерью-одиночкой с двумя детьми. Надо было обеспечивать семью, женщина занялась бизнесом, открыла магазин. Однажды в этот магазин зашел Вахид. Ирина, стоявшая за прилавком, сразу ему приглянулась.

«Он спросил меня, замужем ли я, я ответила, что разведена. Потом мне сказали, что он расспрашивает обо мне у моей напарницы. У меня тогда и мысли не было выйти замуж второй раз. Я жила в своем частном доме, папа мне помогал, он жил с нами. У нас не было проблем с выполнением мужской работы», – рассказывает Ирина.

На тот момент ей было 30, а ее детям Артему и Злате – 10 и 6 лет. Вахид сдаваться не собирался – упорно искал пути к сердцу возлюбленной. Бросил работу крановщика с высокой зарплатой, устроился к Ирине водителем. Грузил товар, помогал во всех делах, постепенно стал правой рукой хозяйки магазина. И через два месяца пришел к ее отцу просить руки дочери.

«Я поняла, какой он надежный, у него золотые руки. Не пьет, не курит, я подумала – наверное, звезда упала мне с неба. Мне и мама его очень понравилась – очень чистоплотная, самостоятельная, работящая женщина. Одним словом, все понравилось, так он влюбил в себя. Оказался очень положительным. Искренний, не притворяется, он такой, как есть. Лишнего не говорит, но когда это необходимо, может сказать отличную речь. Девочкам дал очень хорошее строгое воспитание. Девочки вышли замуж, наши сваты удивляются – “какое воспитание!”, благодарят нас», – поделилась Ирина.

«Давай возьмем ребенка»

В 2001 году у супругов родилась общая дочь Регина. В 2004 году Ирина вновь забеременела, но беременность протекала тяжело, мальчики-близнецы не выжили. Три месяца женщина лежала в реанимации.

«Когда мужа единственный раз пустили в реанимацию, я попросила: “Давай возьмем ребенка”. Он сжал мою руку и сказал: “Давай”. Другой испугался бы, я же сама еще такая слабая, чуть живая. Но я так сильно хотела взять ребенка, и он не отказал в этом желании. Тут же начал искать новорожденного ребенка, чтобы его усыновить. В 2004 году отказников было много. Но еще надо было понять порядок усыновления, перечень документов… Если Вахид обещал, он это сделает, такой человек. Мы усыновили мальчика Артура. Как только привезли ребенка, я тут же стала поправляться», – вспоминает те дни наша собеседница.

Так в доме стало четверо детей. Бизнес семья тоже расширила, открыли еще два магазина. Конечно, не все шло гладко. Первое время Злата, тяжело переживавшая развод родителей, не принимала отчима.

«Когда Злата пошла в первый класс, было трудно, она никак не могла научиться читать. Даже встал вопрос об оставлении на второй год. Но потом с ней начал заниматься Вахид. Когда после Нового года Злата начала читать по слогам, учительница очень удивилась. Вот так Вахид нашел к Злате подход, научил читать, но она все равно не смогла раскрыться, была замкнутой. Они были одноклассницами с девочкой Любой из детского дома. Когда она рассказывала о Любе, у нее прямо глаза сияли. “Позови домой на чай, давай мы тоже ее увидим”, – сказала я, но взять эту девочку в семью даже не думали. Но после того как Люба несколько раз побывала у нас, я предложила ей стать нашей дочерью. Там уже радости не было предела! Вахид тоже согласился. Пусть будет пятеро детей, решили мы. На тот момент девочки учились в пятом классе.

Прошло лето, к 1 сентября я их обеих нарядно одела. У нас в классе была еще одна девочка из детского дома, Настя Попова. С нашими девочками она особо не дружила. И училась плохо. Настя сама начала ходить к нам. Однажды со школы пришла вслед за нашими девочками и стучится в окно: “Можно мне к вам”. Мы впустили. Очень я ее пожалела: волосы растрепанные, сама вся неухоженная…

Потом она часто стала к нам приходить, даже было замечание от детского дома. Я предложила взять ее, но Вахид был против. Позже Настя со слезами на глазах стала нас умолять: “Пожалуйста, возьмите меня. Почему Любу взяли, а меня не берете”, – обижалась. Я еще раз сказала Вахиду, он снова сказал “нет”. Я пытаюсь объяснить Насте: “Настя, вас ведь много, еще и жить где-то надо”. А она взяла и сказала: “Вы же дом строите”. Я ахнула. Ребенок, а уже поняла, что у нас идет стройка. Хотя мы ее тогда и не взяли, она все равно иногда приходила к нам. Как-то сидит у ворот, я спросила: “Что делаешь?”, Вахид тоже был там. “Вот читаю книжку папе”, – говорит. Так и завоевала сердце своего папы. Своим упорством сама решила свою судьбу.

Вахид зашел, помыл руки и, кажется, сам не заметил, как сказал: “Иди, оформляй документы”. Я от радости, наверное, впереди Насти бежала в детский дом. Пришла, говорю: “Вахид разрешил, берем шестого ребенка!” Но нам сказали, что отдельно Настю не отдадут. Оказывается, у нее был брат-близнец Миша, а еще немного отстающий в развитии старший брат Коля. Что делать, не знаю. Снова побежала к Вахиду. Раз дом не достроен, договорились, что братья будут приезжать к Насте. На праздники, выходные они были у нас. Эти два мальчика мне даже вазу подарили на день рождения, – вспоминает Ирина. – Потом мы их тоже официально оформили. Они от радости, наверное, до потолка прыгали!

Вахид тоже взбодрился, с тремя мальчиками третий этаж быстро построили. Таким образом, у нас получился дом в 247 квадратных метров. Примерно три года жили как семья с восемью детьми, участвовали в разных конкурсах. В 2007 году на республиканском конкурсе на лучшую приемную семью заняли второе место. В 2019 году в том же конкурсе стали уже первыми», – рассказывает Ирина.

«Возьми мальчика – так похож на Вахида, уши так же торчат»

Девятый ребенок в семье появился случайно. Когда Ирина и Вахид заехали в опеку за справкой, застали руководителя за тем, что он должен был срочно ехать в поликлинику за маленьким мальчиком, которого пришлось забрать у матери-алкоголички.

«Она на меня посмотрела и говорит: “Возьми ребенка себе, он так похож на Вахида, уши так же торчат”. Я вышла, села в машину, сказала об этом Вахиду. Он, недолго думая, завел машину, и мы поехали. Приехали, а мальчик действительно будто на самом деле сын Вахида. Когда оформили опекунство, ребенку было 11 месяцев. Потом мы его усыновили.

На появление десятого и одиннадцатого детей повлияла Регина. Старшие братья и сестры не пускали ее в свой круг, не играли с ней. Она стала жаловаться, что ей одиноко. Я поехала в детский дом, попросила разрешить нам взять ровесника Регины. Нам сказали, что такая девочка есть, но она с братом. Я сказала, что Вахид не против мальчиков, и мы привезли их к себе», – рассказывает Ирина.

Позже к большой семье Валиевых присоединилась еще одна девочка – Аделина. Ирина рассказывает, как во время одного из посещений детского дома она заметила двух детей, сидящих в полутемной комнате. Они только что поступили. Когда воспитательница их уводила, Аделина обернулась, внимательно посмотрела, не оставляет ли что-то из вещей. «Какая маленькая, а уже такая аккуратная», – подумала тогда Ирина. Приехав домой, не могла найти себе места.

«“Давайте поедем, посмотрим эту девочку, у нее удивительный характер. Нашей семье нужен этот ребенок”, – сказала я. В детском доме разузнала об этой девочке. У нее был дефект речи, умственная отсталость, родилась с “заячьей губой”. По дороге домой мы с Вахидом долго говорили. Я сказала, что именно дети с отклонениями больше нуждаются в семейном тепле, заботе, да и в окружении здоровых детей у нее больше шансов развиваться правильно, победить недуги. Ей нужен был логопед. В 2013 году мы взяли Аделину в семью. Было несколько операций. Слышали бы вы, как она сейчас говорит, с нее даже сняли группу инвалидности. И не заметили, как она научилась быстро говорить. Она никогда не обманывает, мне нравится это ее качество.

Потом мне рассказали, что еще до того, как я приехала к ней, она говорила воспитателям в детском доме, что за ней скоро приедет ее мама. Видимо, чувствовала своим сердечком», – вспоминает Ирина.

«Бывало, в минуты шалости ломали двери»

Часто дети ревнуют родителей, но родные дети Ирины никогда не были против появления приемных братьев и сестер. Наоборот, сами уговаривали родителей взять нуждающихся детей в семью. Со временем старшие ушли в самостоятельную жизнь, и комнаты в 12-комнатном доме стали освобождаться. Появлялись новые дети. Кроме официально оформленных 29 детей, по словам Ирины, еще двое жили под их попечительством без оформления документов.

О каждом своем ребенке она рассказывает с гордостью. Все, кто уже вырос, получили высшее образование. Правда, подростками мальчики могли и дел наделать – бегая друг за другом, удариться, например, в захлопнутую перед носом дверь и сломать ее. Или уронить телевизор. В таких ситуациях проявлялся спокойный и сдержанный характер отца – он не кричал на детей, не ругал их. «Я обычно стояла в шоке, а Вахид просто говорил: “Ну что вы наделали, давайте чинить. Или поедем купим новый”. Настолько устойчивый характер», – отмечает Ирина.

В 2018 году в семье Валиевых было много событий – свадьбы, новоселья, но в том же году трагически погиб брат-близнец Насти Михаил. В этом, 2024 году 20-летний Витя умер от инсульта после трехдневной комы. «22 марта у него родился сын, он даже не успел его увидеть», – вздыхает Ирина.

«Видимо, Бог отправил его туда, чтобы сохранить жизни молодых»

Сейчас Ирина работает заместителем заведующего детским садом. У нее есть частная транспортная компания, питомник декоративных растений. Помогает озеленять город – так хобби переросло в бизнес. Семья уже устроила своим детям 13 свадеб. «Мы никогда не зазнавались. Со сватами всегда жили в согласии. Хотели “крутую” свадьбу – делали крутую, хотели попроще – делали попроще», – говорит Ирина.

Два приемных сына Валиевых участвуют в специальной военной операции. Глава семейства тоже не смог остаться в стороне.

«Решение Вахид принимал сам, мне сказал только после того, как прошел медкомиссию, подписал контракт. “Там же нужна помощь, чего мы ждем, сколько молодых погибает. Хотя бы машину буду водить или технику ремонтировать”, – сказал он. Думаю, своим правильным воспитанием, мышлением он спасет многих молодых ребят. Научит в какой-то ситуации правильно вести себя. Мы здесь как-нибудь проживем, а там он нужен. Его взяли водителем, будет возить снаряды, продовольствие», – говорит наша собеседница.

Безусловно, расстаться с человеком, с которым много лет жила как за каменной стеной, Ирине было непросто.

«Когда узнала, что уедет, было очень тяжело. Прямо осерчала. Замкнулась, сутки думала, размышляла. Почему он пришел к такому решению? Раньше я думала, что если человек уходит по своей воле, значит, что-то в семье у него не в порядке. Когда сама оказалась в этой шкуре, подумала, может, обижаю я его, может, устал. Дети ведь уже почти все выросли, мы вместе прошли через многие испытания, многое пережили. Дело даже не в деньгах – сейчас он зарабатывает намного больше, чем ему там предлагают. В чем причина, почему он уезжает, удивлялась я. Оставался только один вариант: проснулся патриотизм, захотелось помочь молодым.

“Ну ладно, про меня ты мог считать, что я сильная, материально обеспеченная, не пропаду, но почему ты о матери не подумал, ты же все время к ней ходишь”, – сказала я. Он ответил: “С мамой говорил, она сказала – я тебя не держу”.

Если 76-летняя мама спокойно отпустила, значит, надо смириться, подумала я. Сердце матери чувствует, оно сильное. Его мама, провожая сына, держалась, не плакала, мы тоже, глядя на нее, оставались спокойными. Думаю, что все будет хорошо. Если решил – значит, так надо. В жизни у него было много решений, когда он шел на риск, всегда выходило так, как он задумал, я зря переживала. Вахид поступил вот так неожиданно. Сейчас нам надо просто за него молиться.

В хозяйстве у нас три быка, четыре поросенка. Мы отправляем тушенку ребятам на СВО. В октябре надо забить быка, наделать тушенки. Сейчас уже нашему папе будем готовить отдельно. Мы ему говорим: “Ты защищаешь Родину, а мы – тебя”.

Его стальной характер, умение правильно идти на риск пригодятся молодым. Он должен долго жить, вернуться живым и здоровым. Видимо, чтобы сохранить жизнь молодым, Бог его туда отправил», – заключает Ирина.

Когда материал готовился к выпуску, стало известно, что младший брат Вахида Ринат Валиев также подписал контракт и уехал вслед за братом.

Желаем Ирине Вервельской и всем ее детям, чтобы их близкие вернулись домой живыми и здоровыми.

Фотографии из семейного архива

Гульнар Гарифуллина, «Интертат»; перевод с татарского