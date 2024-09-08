Жена офицера СВО Оксана Бородина: Мы хотим стать армией поддержки наших мужчин

В Татарстане действует очень много движений сильных женщин. Объединившись в общем порыве, они стали настоящим «тихим тылом» для мужчин – участников специальной военной операции. Об их работе в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ рассказала жена офицера, военнослужащая в прошлом, руководитель Союза офицерских жен и их семей по РТ Оксана Бородина.

Вначале, вспоминает она, женщины сильно переживали. Но потом собрались с духом и начали помогать мужчинам на СВО. Сама Оксана вышла на пенсию, чтобы как можно больше времени посвящать гуманитарной миссии.

«Я жена кадрового офицера, и этим горжусь. Время выбрало нас. Наша жизнь изменилась на до и после — это чёткая грань, она видна. Мы хотим быть надёжным тихим тылом, той армией поддержки, которая необходима сегодня нашим мужчинам», — отметила Оксана Бородина.

Гостья студии рассказала, насколько бойцам важна поддержка их семей. «На сегодняшний день мы, взявшись за руки: мамы, жены – гордимся, что стали тихим тылом, который необходим бойцам. Это видно по гуманитарной миссии, которую выполняют многие активные сильные женщины», — заявила спикер.

Оксана Бородина — многодетная мама, она воспитывает трех дочерей и является руководителем проекта «Жена, дети и мамы Героев Татарстана».

Она поделилась, что в республике очень много движений сильных женщин. «Мы объединились в общие проекты. Я горжусь тем, что эти девчонки находят в себе силы — кто-то плетёт маскировочные сети, кто-то гуманитарный конвой сам туда возит. За каждым бойцом стоит реальная женщина, хрупкая, нежная, которая сегодня справляется со всем», — заключила Оксана.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.