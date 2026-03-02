Жена Наиля Умярова застряла с детьми в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото: соцсети Алины Умяровой

Алина Умярова, жена полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, сообщила, что не может покинуть Объединенные Арабские Эмираты и вернуться с детьми домой. Причиной стало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке: в конце февраля военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала ответные удары по ряду стран региона, включая ОАЭ.

В своем аккаунте в соцсетях Алина подробно описала тревожную ситуацию, в которой оказалась семья. «Минувшей ночью были слышны взрывы, заснуть практически не удалось. Очень хочется оказаться дома… Крайне неприятно осознавать, что ты застряла здесь на неопределенный срок, да еще и с маленькими детьми», – поделилась она.

Женщина также рассказала, что накануне им чудом удалось отыскать и забрать свой багаж в аэропорту. По ее словам, там царил полный хаос: «В терминале было нереальное количество чемоданов, все стояло вперемешку. Огромный совет всем – обязательно вешайте на багаж опознавательные бирки, без них я бы свои вещи точно не нашла… Нам очень повезло, что мы должны были вылетать из Абу-Даби, там было не такое столпотворение, как могло бы быть. Сейчас мы заселились в ближайший к аэропорту отель. Он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И главное – абсолютно никакой информации о том, когда мы сможем улететь домой…»

Алина добавила, что единственное, что остается сейчас, – это ждать и надеяться. «Ночью приходили экстренные сообщения с очень громким звуком, предупреждающие, что нужно держаться подальше от окон и спускаться в укрытие. Каждый раз от этих нереально громких уведомлений сердце просто уходит в пятки...» – резюмировала она.