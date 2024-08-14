Жена офицера из Казани: «Самый грандиозный план моего мужа – закончить войну»

«Моей мечтой было выйти замуж за военного»

Дарья четыре раза провожала мужа в командировку на СВО и готовится в пятый раз пережить разлуку с ним на несколько месяцев. У супругов двое детей: четырехлетний Савелий и восьмилетняя Ева.

Алексей – подполковник, он участвовал в боевых действиях в Сирии, прошел парадным строем по Красной площади в Москве на параде Победы, служил в легендарном отряде «Витязь» и имеет множество наград, в том числе орден Мужества. Его портрет украшает здание администрации родной деревни, и он — большая гордость своей семьи.

Супруга офицера стала для него надежным тылом – она собирает гуманитарную помощь, внимательно следит за новостями и замирает от каждого телефонного звонка, когда он находится на передовой.

«Мы познакомились в 2009 году в Саратове, хотя я сама из Саратовской области, а муж из Ростовской — вот так нас судьба свела. В Саратове мы учились: тогда я была на втором курсе медицинского университета, а он как раз заканчивал четвертый курс военного института. Наши вузы располагались друг напротив друга. Я всегда смотрела на военнослужащих и думала – какие же они красивые, статные, дисциплинированные, воспитанные. И моей мечтой было выйти замуж за военного», – рассказывает жена офицера.

Мечте Дарьи суждено было сбыться. В 2013 году они с Алексеем сыграли свадьбу. Из 19 лет его военной карьеры вместе они уже 11 лет, и можно сказать, что для нее это тоже своего рода служба. К слову, Дарья тоже военнообязанная: как врач-стоматолог имеет военный билет и звание рядового.

«По примеру своих прадедов, участников Великой Отечественной войны, он сделал такой выбор»

«После выпуска Алексея сразу же распределили в Казань, он проработал здесь с 2010-го по 2018 год. Потом он пошел на повышение и поступил в Военную академию имени Фрунзе в Москве, а затем был распределен в Балашиху. В прошлом году мы снова вернулись в Казань, в ту же самую войсковую часть. Мы не местные, но уже считаем этот город своей малой родиной», – поделилась Дарья.

Алексей много раз был в командировках на Северном Кавказе и в Сирии и с первых дней участвует в СВО.

«Он не потомственный военнослужащий, но, наверное, благодаря прекрасному примеру своих прадедов, участников Великой Отечественной войны, сделал такой выбор. Один из его прадедов дошел до Рейхстага. Все мы помним подвиги наших прадедов, и наша задача сейчас – достойно сохранять то, ради чего они отдавали свои жизни. Именно благодаря им мы сейчас можем достойно жить», – считает жена Алексея.

Особая гордость для семьи – участие мужа и отца в «Бессмертном полку» в Сирии.

«Там он гордо нес фотографию своего прадеда и даже посадил именное дерево – инжир. Для нас это важное событие, потому что мы чтим и помним подвиги наших предков. Соответственно и детей воспитываем в том же духе», – говорит Дарья.

«Только дураку страшно не бывает»

Дарья участвует в гуманитарном движении, которое организовали супруги военнослужащих отряда – Совет жен героев «26 Калибр», а также состоит в Союзе офицерских жен и семей Республики Татарстан.

«Мы, с другими женами, поняли – чтобы выживать в такой ситуации, нам нужно быть вместе. Мы помогаем нашим ребятам, собираем все необходимое и даже проводим уроки мужества в школах», – говорит она.

В ближайшее время Дарья собирается выходить на работу, но, несмотря на это, не планирует оставлять гуманитарную миссию.

«Жена это не воинское звание, но порой жены военных показывают такое мужество и такую стойкость, что не каждый мужчина может этим похвастаться. Наверное, мы некая отдельная каста. Некоторые мои подруги говорят, что так не смогли бы, а я уже и не представляю другой жизни. Мы привыкли делать все сами, мы можем и масло в машине поменять, и в доме что-то починить. Мы действительно надежный и крепкий тыл для наших мужчин», – говорит она.

Дарья с другими волонтерами и военными рассказывает школьникам о патриотизме. Они приносят дроны, дают детям потрогать их, объясняют, что это такое.

«Дети подходят к военным и спрашивают: "А вы настоящие, вы точно там были?". После уроков они окружают нас и еще долго задают вопросы. Очень приятно, что школьники приносят гуманитарную помощь, рисунки и письма, которые так важны для солдат, которые с трепетом их хранят и берегут. Здорово, что дети понимают: благодаря таким мужественным и стойким ребятам мы можем спать спокойно», – рассказывает жена офицера.

Дарья говорит, что у ребят очень много интересных вопросов. Например, как-то спросили: "А вам бывает страшно на войне?".

«Дети думают, что военный, взрослый мужчина, ничего не боится. И мне нравится, как отвечают те, кто там очень многое повидал. Они говорят: "Только дураку страшно не бывает". На самом деле всем страшно и всем тяжело. Бойцы отвечают, что в этот момент они думают о семье, о своих близких и идут напролом», — поделилась она.

«У меня было такое странное предчувствие, и я начала класть ему в каждый карман иконки»

Алексей мало рассказывает о войне. Он очень немногословен, когда речь заходит на эту тему. Даже о том, за что был награжден орденом Мужества, упорно молчит.

«Только один раз он мне рассказал, что было очень много моментов, когда он мог погибнуть. Говорит, что тогда ему помогала поддержка родных, близких и вера в Бога», – отметила она.

Когда Алексей собирался в командировку в начале 2022 года, никто не знал, что его ждет впереди.

«Все думали, что это всего лишь учения, но у меня было такое странное предчувствие, и я начала класть ему в каждый карман иконки, я очень верующий человек. А он ворчал: "Прекрати, сколько можно уже, ты опять начинаешь!". Помню, что положила ему в нагрудный карман образ Казанской Богородицы, несмотря на все его недовольство. Потом оказалось, что не зря», – говорит Дарья.

Спустя четыре месяца после начала СВО Алексей позвонил жене и сказал, что их выводят ровно на сутки в Белгородскую область и что она может к нему приехать.

«У меня было только два дня на сборы, я находилась одна в Казани, родственников у нас тут нет, сыну на тот момент было всего два года, а машину мы как раз только продали», – вспоминает жена офицера.

«Достал из кармана иконку со словами: "Сколько раз она меня спасала!"»

Дарья начала искать билеты на поезд, но все ее попытки оказались тщетными. Шансов увидеть любимого почти не оставалось, и тогда ее знакомая, с которой они общались всего несколько месяцев, предложила помощь. Она сказала: "Возьмешь мою машину, ты должна его увидеть", – вспоминает Дарья.

«В этот же день она оформила на меня страховку, и я с двумя детьми поехала в Белгородскую область. Дорога прошла спокойно, и вот долгожданная встреча. Я сначала его не узнала – он был такой заросший. Но для него это было такое неимоверное счастье! Были вместе меньше суток – мы приехали примерно в четыре часа дня, а на следующий день, в девять утра, они уже уехали. Мы так мало были вместе, но я ни капельки не пожалела, что туда поехала. Всю ночь разговаривали, и он говорил, что для него увидеть нас, как глоток свежего воздуха. Он говорил: "Мы настолько устали, измотались, и то, что ты приехала и еще детишек привезла, — это большое счастье"», – вспоминает она.

Когда супруги уже прощались, Алексей достал из кармана иконку со словами: "Сколько раз она меня спасала! Вот я тогда ругался, а теперь она со мной всегда". Очень много было опасных моментов, он участвовал в самых ожесточенных боях, очень много раз рядом с ним разрывались снаряды. Один раз офицера отбросило на землю взрывной волной, грохот был такой, что он боялся даже посмотреть, на месте ли у него руки и ноги. И когда поднялся, понял, что на нем даже нет ни одной царапины.

«Он стал более верующим, мне кажется, они все там стали верующими. Они посещают храмы, к ним приезжают священники, они причащаются и исповедуются. Конечно, без веры там никуда», – считает жена офицера.

«Мы пишем им письма так же, как в далеком 1941 году. Связи почти не было, и мы писали друг другу»

Для тех, кого коснулись события февраля 2022 года, первые дни СВО стали настоящей катастрофой, поделилась она.

«Потому что никто не ожидал, что мы вернемся в годы Великой Отечественной войны, будем провожать мужчин на фронт и собирать для них гуманитарную помощь. Мы пишем им письма так же, как и в далеком 1941 году. Связи почти не было, и мы писали друг другу, я отправляла ему фотографии детей. Звонил он редко, и разговаривать можно было только 30 секунд, поэтому только в письме можно было рассказать основные новости из дома. У меня до сих пор сохранилась большая стопка, и все эти письма я берегу, это наша память», – рассказывает жена офицера.

Дарья вспоминает, как, разговаривая с мужем по телефону, собирала всю волю в кулак, чтобы сдержать слезы, а как только обрывалась связь – начинала плакать так сильно, что долго не могла успокоиться.

«Я плакала то ли от радости, то ли от тоски. Я каждый раз переживала, что этот звонок может стать последним. Потому что вокруг творилось что-то ужасное, постоянно приходили новости о раненых и погибших. Я не могла ни есть, ни спать. Я вообще не знаю, как мы выживали. Наверное, только благодаря поддержке родных, близких и вере в Бога. По сей день мы все препятствия преодолеваем благодаря этому», – говорит она.

Сейчас Алексей в своей части в Казани. В мае он вернулся с СВО, но осенью снова поедет «за ленточку». Первая его командировка продлилась полгода, после этого он вернулся и пробыл дома 45 дней. В последующем отправлялся на передовую на три-четыре месяца.

«Первое время тяжело его провожала. Мы боялись каждого дня. Я до сих пор вспоминаю это с дрожью. Я боялась каждого звонка – если звонил незнакомый номер, сразу начинаешь думать: "Это твой муж или сейчас будут плохие новости". Обстановка уже стабилизировалась, связь есть постоянно. Сейчас я, конечно, тоже сильно переживаю, но не подаю виду. Мы, жены, должны сформировать такой надежный тыл, чтобы наши мужья не переживали за нас и думали только о своих боевых задачах», – отметила она.

«Дочка-гимнастка каждую победу посвящает папе, зная, что это его порадует»

Так сложилось, что маленький сын офицера почти не видел отца. Мальчик родился в конце 2020 года, вскоре после этого Алексей уехал в Сирию на четыре с половиной месяца, а затем отправился на СВО.

«Мы объясняем сыну, что папа защищает Родину, выполняя очень важные задачи. А наша задача – поддерживать его и верить, что победа скоро будет за нами», – говорит Дарья.

Дочка готовит для папы рисунки и пишет письма, чтобы поддержать своего героя.

«Она очень гордится отцом. Дочь занимается гимнастикой в Школе олимпийского резерва и всегда говорит, что каждую победу посвящает папе. Она знает, как это его радует», – поделилась жена офицера.

Дарья вспоминает, как всей семьей они поехали на родину мужа и увидели его портрет на здании администрации.

«Наш маленький сын так радовался, кричал: "Это мой папа!". Для него и для всех нас это предмет большой гордости», – рассказывает Дарья.

«Мы фотографировались в его кителе – для нас это не просто форма одежды, а достояние всей семьи»

Дети приняли участие в фотопроекте «Дети героев», а мама стала участницей фотопроекта «Жена героя».

«Мы фотографировались в его кителе – для нас это не просто форма одежды, а достояние всей семьи. На нем отражены все его награды, которые достались ему большим трудом, с риском для жизни. Самая значимая – орден Мужества. Но у него много и других государственных наград, в том числе за Сирию, медаль Суворова», – рассказывает Дарья.

Жена офицера уверена: даже если бы у мужа был выбор остаться дома, он все равно отправился бы вместе со своими боевыми товарищами на передовую.

«Сколько я его ни уговаривала, он каждый раз отвечал: "Нет! Нет! Никаких вариантов нет, я должен идти!". Однажды он заболел, и я убеждала его поехать в госпиталь, но он отказался, сказав, что он командир и должен быть примером для своих сослуживцев», – вспоминает она.

Алексей стал участником проекта «Время героев» и получил уже три высших образования, но останавливаться на этом не собирается. На вопрос о планах мужа Дарья отвечает:

«Самый грандиозный план моего мужа – закончить войну так, чтобы как можно больше ребят остались живыми», – говорит она.

Фото: из семейного архива героев публикации