Жена комментатора Скворцова считает, что нападение на мужа связано с криминалом

Врачи диагностировали спортивному комментатору Роману Скворцову черепно-мозговую травму.

Как сообщают РИА Новости, жена Скворцова отмечает, что ее супруг находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

При этом женщина считает, что нападение на мужа связано с криминалом. Сам Скворцов не помнит, что произошло.

Роман попал в реанимацию 9 февраля. В городе на выходных проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги..

Полиция организовала проверку, направленную на установление обстоятельств получения травмы Скворцовым.