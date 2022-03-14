Жена Карпина рассказала о взаимоотношениях тренера сборной России по футболу с Дзюбой

Жена главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина рассказала о взаимоотношениях Валерия Карпина и Артема Дзюбы. По словам супруги специалиста, сама она никакого негатива к футболисту не испытывает.

«У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, потому что лично с ним даже не знакома. Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной: еще когда Дзюба был в аренде в „Арсенале“, ходили разговоры, что он может перейти в „Ростов“, как раз к Валере. Спрашивала: „Возможно такое, что он к тебе придет?“ Валера говорил: „Да, он хороший футболист, способен помочь“. При чем тут личное?» — цитирует Дарью YouTube-канал «Без воды».

Кроме того, жена главного тренера сборной раскрыла подробности невызова Дзюбы на осенние сборы национальной команды.

«Считаю мужа профессионалом, потому что он давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной происходило то же самое. Валера же встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме. Видимо, Дзюба обиделся на это, потому что когда вызвали на второй сбор, сказал, что уже не хочет», — сказала Карпина.

Ранее Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» и продлил контракт с РФС до конца 2022 года. Специалист будет совмещать работу в сборной и клубе. Первый матч Карпина в качестве наставника «Ростова» состоится сегодня в 19.00 в Казани против «Рубина».