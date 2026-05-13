Жена голкипера «ПСЖ» Сафонова ответила порноактрисе, пообещавшей ее мужу жаркую ночь за победу в ЛЧ

Супруга Матвея Сафонова отреагировала на предложение порноактрисы Мэри Рок, пообещавшей ее мужу «жаркую ночь» за победу в Лиге чемпионов. В ответ Мария Сафонова выложила соответствующий пост у себя в соцсетях.

«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сейв жаркую ночь. Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром, *****, вставать на тренировку», – написала жена Сафонова у себя на странице.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года. За это время он становился чемпионом Франции-2024/25, победителем Лиги чемпионов-2024/25, обладателем Кубка Франции-2024/25 и Межконтинентального кубка-2025, став лучшим игроком финала последнего турнира.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в конце мая и начале июня 2026 года против Египта в Каире, Буркина-Фасо – в Волгограде, и Тринидада и Тобаго – в Калининграде.

Финал Лиги чемпионов-2025/26 пройдет 30 мая в Париже. Соперником «ПСЖ» станет лондонский «Арсенал». Начало – в 19:00 мск.