Жена Дмитрия Назарова попросила Госдуму разрешить их семье вернуться в Россию

Актриса Ольга Васильева, супруга Дмитрия Назарова, который сыграл шефа в сериале «Кухня», обратилась с письмом в Госдуму с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. Об этом сообщает «NEWS.ru».

В обращении Васильева заявила, что они с мужем остаются патриотами своей страны, а обвинения со стороны представителей оппозиции назвала клеветой.

В письме актриса рассказала о творческом пути Дмитрия Назарова, его профессиональных достижениях и звании народного артиста. Также она сообщила о проблемах со здоровьем и пожаловалась на качество медицины во Франции. По ее словам, французские врачи уступают российским специалистам, а ее состояние ухудшается из-за тоски по родине и работе.

Кроме того, Васильева отвергла утверждения о том, что их семья когда-либо поддерживала Вооруженные силы Украины или выступала с оппозиционными заявлениями. Она попросила не относить их к оппозиции, к которой, по ее словам, не испытывает ни доверия, ни симпатии.

Увольнение из МХТ супруги назвали вынужденным. Васильева заявила, что после смены руководства театра Дмитрий Назаров оказался в сложной ситуации из-за своей независимой позиции и готовности спорить с руководством.