Жена бойца СВО: «Я горжусь своим дедом, это был мужественный и смелый человек»

Жена участника специальной военной операции и многодетная мать Лидия Исаева, парикмахер из села Кадряково Агрызского района Татарстана присоединилась к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о своем деде Иштугане Ишпаеве. Будущий боец родился в 1903 году.

«К сожалению, не знаю, где и в каком звании он служил, но историю о его нелегкой судьбе знаю по рассказам моего отца и пожилых односельчан деревни Кадряково», — начала рассказ внучка ветерана.

В годы коллективизации он со своим другом Егоровым (инициалы Лидия не помнит) организовали из семи семей колхоз «Звено» и возглавили его, в дальнейшем хозяйство вошло в число передовых.

«Когда дед был призван на фронт, я тоже не знаю, но знаю, что, вернувшись после тяжелого ранения в руку, он снова возглавил родной колхоз. Весть о Победе застала их в поле, по этому случаю зарезали бычка и вечером после работы всей деревней отпраздновали Победу!» — поделилась воспоминаниями Лидия Исаева.

Осень 1948 года была урожайной, и колхоз в очередной раз перевыполнил план по сдаче зерна государству. Хоть война уже закончилась, но это были всё еще очень тяжелые и голодные годы.

«Зная, какой ценой, каким трудом им удалось достигать хороших результатов, мой дед решил излишки хлеба раздать колхозникам. Но нашёлся человек, который донес эту информацию „куда надо“... Поступок моего деда в те суровые послевоенные годы расценивался как хищение государственного имущества и карался строго. Дальше мне трудно найти подходящие слова, хотя именно эти слова в своем детстве я слышала чаще всего...» — заметила женщина.

Участник войны не смог смириться с позором, который ждал его впереди, и лишил себя жизни в пустом колхозном амбаре... По словам собеседницы агентства, на его похороны пришли односельчане от мала до велика (в школе были отменены занятия), приехали представители соседних колхозов и даже начальство из Агрыза.

«Я горжусь своим дедом и верю, что это был добрый, честный, мужественный и смелый человек», — заключила Лидия Исаева.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.