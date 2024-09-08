Жена бойца СВО, волонтер из Арска: «Пусть в стране воцарится мир»

Свой голос на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва отдала волонтер из города Арска Алина Латипова.

Ее муж Азат служит в зоне специальной военной операции. Сразу после его отъезда, отложив все дела, Алина занялась волонтерством. Теперь она помогает участникам специальной военной операции. У нее большой дом, двое детей, но пока ее цель — приблизить победу.

На избирательный участок она пришла с сыном Амиром. «Ребята ждут нашей помощи, надеются на нас, наш долг — помогать им всем необходимым», — сказала Алина.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.