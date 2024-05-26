Жена бойца о службе супруга на СВО: «Слышим, как там постоянно что-то взрывается»

Многодетная женщина согласилась с решением мужа отправиться в зону спецоперации и стала для него самой надежной опорой. Молдаванка Лучия Пилат и уроженец села Сотово Петр Текушев живут вместе уже 15 лет. Молодой русский парень сразу положил глаз на белокурую красавицу.

Тогда, в 2008 году, 17-летняя девушка приехала в гости в село Сотово из далекой Молдовы. И этот выезд за пределы родной страны стал для нее судьбоносным.

Петр с первого же дня знакомства стал ухаживать за молдаванкой. «Запала в душу. Целый год бегал за мной, в результате смог завоевать мое сердце», — поделилась она воспоминаниями.

Лучия призналась, что абсолютно не знала русского языка и поначалу ей было достаточно трудно. Но языковой барьер не испугал молодых. Да и родственники Петра очень тепло встретили и приняли девушку. Русский язык Лучия выучила быстро. Сперва молодые жили у родителей мужа, затем купили дом в Камском Леспромхозе и переехали в соседнее село. Сейчас в семье Текушевых трое детей: старшей, Марии, 13 лет, Данилу — 11, а младшей, Насте, — четыре года. Все они очень скучают по отцу.

«Тяжело и морально, и физически. Сложно осознавать, что твой родной человек каждый день подвергается опасности. Но понимаю, что и там нужно кому-то воевать и защищать. Хоть он и далеко от нас, мы чувствуем его переживания, его поддержку, его любовь», — заметила Лучия.

Петр Текушев отправился в зону спецоперации в конце февраля 2024 года. За плечами мужчина уже имел опыт военной службы, в том числе и контрактной: после «срочки» в армии два года отслужил в ВМФ. По возвращении домой взялся за настоящую мужскую работу: валил лес, рубил срубы.

С началом спецоперации много раз говорил, что не может спокойно отсиживаться в тылу. «Я должен быть на передовой», — повторял он. Отговорить его от решения, принятого в феврале, никто не смог, да, и зная его характер, родные особо не пытались сделать это. Теперь Петр — заместитель командира взвода. По возможности он старается выходить на связь с родными.

«Звонить старается каждый раз, как выпадает возможность, иногда — по видеосвязи. Слышим, как там постоянно стреляют, что-то взрывается. Страшно. Но супруг никогда не жалуется и виду не подает. Старается всегда улыбаться, шутить, поднимать нам настроение. Молимся, чтобы вернулся живым и здоровым», — отметила женщина.

Лучия работает начальником почтового отделения. Сейчас, когда муж воюет на передовой, вместе с заботами по домашнему хозяйству на ее плечи легли и мужские обязанности.

«Сложности не пугают, сложности закаляют», — успокаивает себя мать троих детей. Она верит, что в случае трудностей ее не оставят в беде.

«Вообще, русские — очень добрый народ. Это я поняла сразу, как только сюда переехала. В Молдове жизнь другая, дороже, и люди там более сухие, сдержанные, стараются придерживаться европейских ценностей. Это проявляется в поведении, манере говорить, одеваться. В России же люди проще, добрее, отзывчивее», — поделилась наблюдениями молдаванка.

В тот день, 29 февраля, по контракту в зону СВО из Урманчеевского поселения вместе с Петром Текушевым ушел еще один местный житель — Петр Кистерев. Примечательно, что оба Петра родились 12 июля — в Петров день. Мужчин связывает не только дружба, они являются родственниками. Они вместе решили записаться в армию, в один день прошли медосмотр, подписали контракт и отправились в зону спецоперации. А самым надежным тылом для этих сильных мужчин являются жены, которые ждут мужей и разделяют их выбор.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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