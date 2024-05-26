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Жена бойца о службе супруга на СВО: «Слышим, как там постоянно что-то взрывается»
Многодетная женщина согласилась с решением мужа отправиться в зону спецоперации и стала для него самой надежной опорой. Молдаванка Лучия Пилат и уроженец села Сотово Петр Текушев живут вместе уже 15 лет. Молодой русский парень сразу положил глаз на белокурую красавицу.
Тогда, в 2008 году, 17-летняя девушка приехала в гости в село Сотово из далекой Молдовы. И этот выезд за пределы родной страны стал для нее судьбоносным.
Петр с первого же дня знакомства стал ухаживать за молдаванкой. «Запала в душу. Целый год бегал за мной, в результате смог завоевать мое сердце», — поделилась она воспоминаниями.
Лучия призналась, что абсолютно не знала русского языка и поначалу ей было достаточно трудно. Но языковой барьер не испугал молодых. Да и родственники Петра очень тепло встретили и приняли девушку. Русский язык Лучия выучила быстро. Сперва молодые жили у родителей мужа, затем купили дом в Камском Леспромхозе и переехали в соседнее село. Сейчас в семье Текушевых трое детей: старшей, Марии, 13 лет, Данилу — 11, а младшей, Насте, — четыре года. Все они очень скучают по отцу.
«Тяжело и морально, и физически. Сложно осознавать, что твой родной человек каждый день подвергается опасности. Но понимаю, что и там нужно кому-то воевать и защищать. Хоть он и далеко от нас, мы чувствуем его переживания, его поддержку, его любовь», — заметила Лучия.
Петр Текушев отправился в зону спецоперации в конце февраля 2024 года. За плечами мужчина уже имел опыт военной службы, в том числе и контрактной: после «срочки» в армии два года отслужил в ВМФ. По возвращении домой взялся за настоящую мужскую работу: валил лес, рубил срубы.
С началом спецоперации много раз говорил, что не может спокойно отсиживаться в тылу. «Я должен быть на передовой», — повторял он. Отговорить его от решения, принятого в феврале, никто не смог, да, и зная его характер, родные особо не пытались сделать это. Теперь Петр — заместитель командира взвода. По возможности он старается выходить на связь с родными.
«Звонить старается каждый раз, как выпадает возможность, иногда — по видеосвязи. Слышим, как там постоянно стреляют, что-то взрывается. Страшно. Но супруг никогда не жалуется и виду не подает. Старается всегда улыбаться, шутить, поднимать нам настроение. Молимся, чтобы вернулся живым и здоровым», — отметила женщина.
Лучия работает начальником почтового отделения. Сейчас, когда муж воюет на передовой, вместе с заботами по домашнему хозяйству на ее плечи легли и мужские обязанности.
«Сложности не пугают, сложности закаляют», — успокаивает себя мать троих детей. Она верит, что в случае трудностей ее не оставят в беде.
«Вообще, русские — очень добрый народ. Это я поняла сразу, как только сюда переехала. В Молдове жизнь другая, дороже, и люди там более сухие, сдержанные, стараются придерживаться европейских ценностей. Это проявляется в поведении, манере говорить, одеваться. В России же люди проще, добрее, отзывчивее», — поделилась наблюдениями молдаванка.
В тот день, 29 февраля, по контракту в зону СВО из Урманчеевского поселения вместе с Петром Текушевым ушел еще один местный житель — Петр Кистерев. Примечательно, что оба Петра родились 12 июля — в Петров день. Мужчин связывает не только дружба, они являются родственниками. Они вместе решили записаться в армию, в один день прошли медосмотр, подписали контракт и отправились в зону спецоперации. А самым надежным тылом для этих сильных мужчин являются жены, которые ждут мужей и разделяют их выбор.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Минникаевой. Фото из семейного архива.
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