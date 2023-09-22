Жена бойца из РТ: «Засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью: Господи, спаси и сохрани мужа»

«Сослуживец мужа скидывает фотографию своей повестки. Тогда мы вместе собрались и поехали в военкомат получать для него повестку»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда объявили мобилизацию, я увидела, что муж серьезно настроился идти на фронт»

Муж Алины уже почти год участвует в специальной военной операции. До того как уйти на фронт, мужчина занимался разбором машин и подрабатывал охранником. Сегодня Алина трудится на двух работах, занимается детьми и с нетерпением ждет, когда ее любимый супруг вернется домой.

Алина, почему ваш муж решил уйти на СВО?

Когда началась специальная военная операция, мы с мужем резко погрузились в эту тему. Переживали за наших ребят, часто обсуждали.

Ближе к сентябрю 2022 года муж мне сказал, что с большой долей вероятности будет мобилизация и его призовут. Так как во время прохождения срочной службы он был командиром минометного расчета.

Со своим сослуживцем и другом Вовчиком – наводчиком расчета – они договорились: если повестка придет одному, второй идет добровольно вместе с ним.

Повестка в итоге пришла вашему мужу?

Было немного иначе. 21 сентября, когда объявили мобилизацию, я увидела, что муж уже серьезно настроился отправляться на фронт. Такая сила была у него в глазах. Я, конечно, поплакала и согласилась с его решением.

Через пару дней его сослуживец скидывает фотографию своей повестки. Тогда мы вместе с мужем собрались и поехали в военкомат получать для него повестку.

В военкомате мы встретили ребят в камуфляже, которые начали мужа отговаривать: «Да ты что, зачем тебе это надо, оттуда же не возвращаются». Но мой мужчина уже принял решение.

Вашему мужу удалось отбыть вместе с сослуживцем?

Да, в октябре они вместе с Вовчиком убыли в Казань, в палаточный лагерь на полигон танкового училища. Я приезжала два раза в неделю, иногда их отпускали на встречи.

Мужа назначили инструктором по метанию гранат. Во время обучения он нес ящик с гранатами, поскользнулся, упал и получил разрыв связок, мениска и трещину в кости, понадобилась операция. Но он от нее отказался, взял 30 дней отпуска, за это время подлечился надел титановый бандаж на колено и все равно убыл на службу.

«На полигоне мужа назначили инструктором по метанию гранат» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дочери ждут отца домой»

Кем вы работаете?

Помимо занятия разбором автомобилей муж еще подрабатывал в охране. Когда он уехал, меня поставили на его место. Я подумала, чтобы мне не нагнетать себя, нужно еще чем-то заняться. Так я и нашла вторую работу –водителем.

Я много работала и детей толком не видела. Они живут и учатся в городе, а мы с мужем жили в частном доме в пригороде. Это наш с ним «райский уголок». Муж предложил мне бросить работу, потому что денег в семье хватало, но я отказалась.

Как ваши дети относятся к тому, что папа на СВО?

У нас двое детей, они мои от первого брака. Дети его очень любят. Старшая у нас сентиментальная, звонит иногда, плачет, очень по нему скучает. Младшая, конечно, тоже.

Еще до того, как уехал, он спросил ее: «Ты не против, если я буду твоим папой?» Через месяц она позвонила ему и сказала: «Я согласна». Мы собрали документы на удочерение в суд, но оформить не успели. Через пару месяцев документы нам вернули.

Этой весной в первом потоке отпускников он вернулся, нашел документы в архиве суда, заново пошел к председателю, объяснил ситуацию, и на следующий же день прошло заседание. Младшая сказала судье, что хочет взять его фамилию и отчество. Я была очень тронута.

«Устали они, но стоят мужественно, красавцы. Говорят: «Мы не хотим, чтобы они пришли сюда и вытворяли то же самое, что на Донбассе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пацаны там не ноют, не скулят – это факт»

Вы знаете бойцов, которые служат с вашим мужем?

Да, я их видела, все ребята порядочные. Даже если есть какие-то инциденты, они внутри подразделений их решают и никогда не выносят сор из избы.

Мобилизованные служат в теробороне. Перед ними всегда есть спецназ и контрактники. За ними – артиллерия и следующие эшелоны. Ребята, с которыми я познакомилась и кого видела, они очень хорошие. С хамством чаще можно встретиться на гражданке, чем среди мобилизованных.

Зэк, Маэстро, Санек – такие классные ребята. Фара из роты материального обеспечения. Еще один очень серьезный и справедливый мужчина – позывной Моряк. Монгол – с душой рассказывает про детство: как работал, ходил на сенокос, помогал маме. И много других замечательных ребят.

Какое настроение у бойцов сейчас?

Они очень увлеченные, эмоциональные, живые. С ними как с родными. И пацаны там не ноют, не скулят – это факт. Устали они, но стоят мужественно, красавцы. Говорят: «Мы не хотим, чтобы они пришли сюда и вытворяли то же самое, что на Донбассе».

Мобилизованные сейчас штурмуют или сдерживают?

Сдерживают, ждут прорыва. Наши пацаны – герои. Смелые мужчины, лучшие из лучших. Отмечаю некоторых не потому, что другие не достойны, а потому что не смогу отметить всех.

«Наиль Магдеев прямо душой и сердцем поддерживает, в этом плане настоящий патриот. Другие города пишут, что нам повезло с мэром» Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Мэр поддерживает душой и сердцем»

В достаточном ли объеме поддерживает государство?

С этим нет проблем. Нас мэр Челнов Наиль Магдеев очень сильно поддерживает. Детям и в школе, и в колледже все льготы предоставляются. Даже неловко от такого внимания, они такие деньги тратят. Даже домой приезжают. Он прямо душой и сердцем поддерживает, в этом плане настоящий патриот. Другие города пишут, что нам повезло с мэром.

Как вы, семьи бойцов, держите между собой связь?

СВО нас познакомила с таким количеством людей! Я больше общаюсь с женами, матерями бойцов, волонтерами. У меня сейчас новый круг общения, и многие из него мне даже ближе, чем те, с кем мы общались до начала СВО.

Что касается связи, то, конечно, есть чат нашего полка в Telegram. Нас там 600 с чем-то человек. Это закрытый чат, в него можно попасть только после проверки.

Знаете кого-нибудь в городе, кто помогает бойцам?

Все люди помогают, как могут. Девчонки у нас в Челнах делают сухие супы, реторт-пакеты. Пацанам отправили, они счастливые – как будто дома побывали. Сухой душ делают. В ДНР вода соленая, мыло и шампуни не пенятся. Даже в бане намылиться невозможно.

«Не хотелось бы, чтобы те, кто остался лежать на диване, нас унижали, обижали, позволяли себе грубые высказывания в адрес наш и наших мужчин» Фото: © предоставлено Алиной

«Я бы хотела вторую волну мобилизации»

Что может сделать каждый человек здесь, в Татарстане, чтобы помочь?

Честно, я бы хотела, чтобы была вторая волна мобилизации. Я бы хотела, чтобы наших ребят поменяли. Я бы хотела, чтобы это коснулось каждой семьи. Чтобы каждый побывал в нашей шкуре и понял, что мы чувствуем. Нам же говорят: да вы богатые, они же там такие деньги получают. Так в чем проблема? Иди и богатей вместо наших пацанов. Но в ответ можно услышать лишь кучу гадостей. Но как еще можно нас понять?

Мы, женщины, все тут научились обходиться без мужиков. Заводить с отвертки машину, делать мужскую работу. Но не хотелось бы, чтобы те, кто остался лежать на диване, нас унижали, обижали, позволяли себе грубые высказывания в адрес наш и наших мужчин. Это очень обидно и самая больная тема для меня. А все остальное, это мелочи, прорвемся.

Про вторую волну мобилизации идет много разговоров, вы думаете, что она нужна?

Я об этом не боюсь говорить. Почему мы должны молчать? Меня очень много людей поддержат, я знаю. Во всяком случае, каждая жена мобилизованного, руку даю на отсечение, будет за меня. Уже много раз были дебаты на эту тему. Говорят, якобы мы желаем зла и смерти чьим-то мужчинам. Но на самом деле это не так.

Мы просто хотим, чтобы это затронуло людей, которые делают вид, что их это не касается, и чтобы они поняли, каково нам. Никакие деньги, блага и подарки не заменят того, что у нас было до СВО. Еще вчера наши ребята ходили на завод, крутили гайки, разбирали машины, растили детей. Сегодня их жизнь полностью поменялась.

«Я засыпаю с мыслью и повторяю это как мантру: «Господи, спаси и сохрани моего мужа» Фото: предоставлено Алиной

«Мужа представили к награде, я им очень горжусь»

Как вы помогаете бойцам?

Мы вместе с моим товарищем, бойцом, который вернулся из-за ранения, собираем гуманитарные грузы. Собираем вместе, а возит он его туда сам.

Сталкивались ли с проблемами при сборах гуманитарного груза?

Я слышала очень много неприятных вещей про себя: что я мошенница, собираю деньги. Хотя я ни у одной мамы или жены мобилизованного не взяла ни копейки. Съездить туда – это не легкая прогулка, это стоит больших денег, несколько десятков тысяч на топливо, еду, жилье, на ремонт техники в дороге и непредвиденные расходы.

Я знаю, что мой товарищ последние штаны пацанам отдаст. Но и про него тоже говорят всякие гадости.

Рано или поздно бойцы начнут возвращаться. Когда ваш муж вернется, чем он будет заниматься?

У нас очень много планов. Мы купили участок, на нем у меня висят флаги – российский и артиллерийский. У нас большая территория, соток двадцать. Вот машины стоят, которые муж недоразобрал. Мы прицеп купили. Нам построиться надо, фундамент только успели заложить. Хотим купить трактор, еще один дом построить. У нас дел полно! Может быть, откроем сервис. Мы с ним, как два крыла, все всегда делаем вместе.

Как себя чувствуете, когда мужа нет рядом?

Я засыпаю с мыслью и повторяю это как мантру: «Господи, спаси и сохрани моего мужа». У меня везде стоят его фотографии. Он у меня очень красивый молодой мужчина, моложе меня на девять лет. Я за него готова горы свернуть, все пережить и ждать его сколько потребуется.

Какие были последние новости от него?

Мужа сейчас представили к награде за боевые отличия. Я им очень горжусь, моим Чудом. Если он решит продолжить службу, заключить контракт, я его, конечно, поддержу. Я кулаком по столу стукнуть не могу, с ним такой номер не пройдет. Он – настоящий мужчина, любое его решение я приму. Главное, чтобы он был живой и здоровый.