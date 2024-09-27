Земляные работы при строительстве обхода села Сокуры выполнены на 60%

Земляные работы при строительстве обхода села Сокуры в Татарстане выполнены на 60%. Весь объем этих работ планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Всего при реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры необходимо выполнить 1,8 млн куб. метров земляных работ. Качественно выполненные земляные работы при строительстве обеспечат в дальнейшем долговечность и целостность дорожной одежды», — отметили в организации.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, на всем реконструируемом участке рабочие укладывают основание дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие. Для прочности земляное полотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля. Будут также уложены два слоя асфальтобетона. Сейчас уложено более 40 тыс. тонн асфальтобетона нижнего слоя покрытия.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Ведется строительство искусственных сооружений. Всего на участке протяженностью около 24 километров будет построено два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда, один переезд для сельхозтехники. Мостостроители возводят опоры и в ближайшее время приступят к устройству балок пролетного строения.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

К реконструкции участка с 20-го по 43-й километр трассы Казань — Оренбург приступили в конце прошлого года. Завершить работы планируется на год раньше срока — в октябре 2026 года.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Предполагается, что строительство шестикилометрового транспортного обхода Сокуров позволит вывести транзитный транспорт из села и сделает проезд более безопасным.