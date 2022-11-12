Земляки героя-джалиловца: «Вернули народу настоящее имя Галлянура Бухараева»

Последним из джалиловцев в тюрьме Плётцензее был казнен Салим Бухаров – до конца 80-х это была почти вся известная историкам информация о члене подпольного легиона «Идель-Урал». Но на малой родине героя знают под другим именем, и несколько лет назад землякам удалось увековечить его память в родном селе – районном центре Киргиз-Мияки в Башкортостане

Салим Бухаров – один из джалиловцев, о котором долгое время не было точной информации. В разных источниках его место и дата рождения указываются по-разному. В 1988 году известный писатель и исследователь жизни и творчества Мусы Джалиля Рафаэль Мустафин в своей книге «Джалиловцы» рассказывает о долгой и кропотливой работе над выяснением личности героя и там же называет его настоящее имя – Галлянур Бухараев. По словам писателя, Галлянур Бухараев старался скрывать сведения о себе. Поэтому он придумал для себя и для своих родителей другие имена и стремился представить себя выходцем из низших слоев общества. Таким образом, в историю вошел джалиловец Салим Бухаров, и на его малой родине – селе Киргиз-Мияки в Башкортостане еще долго не могли осознать, что их земляк Галлянур Бухараев и Салим Бухаров – это один и тот же человек.

Несколько лет назад татарские активисты Миякинского района занялись популяризацией личности своего земляка-героя. Они поставили задачу вернуть настоящее имя джалиловца. Корреспондент «Татар-информа» побывала в селе Киргиз-Мияки, увидела масштабы сделанной ими работы, поговорила с жителями села.

25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее последним из 11 членов подпольной антифашистской организации был казнен 29-летний Галлянур Бухараев.

До войны Галлянур Бухараев работал счетоводом в Государственном банке. Был женат на русской женщине по имени Мария. Детей у них не было.

На малой родине героя в селе Киргиз-Мияки в Башкортостане еще долго не могли осознать, что их земляк Галлянур Бухараев и Салим Бухаров – это один и тот же человек Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Народ узнал имя героя»

В селе Киргиз-Мияки мы в первую очередь посетили парк, который назван именем Галлянура Бухараева. Примечательно, что парк сооружен на возвышенности, с давних времен в народе называемой «Бохарай тавы» («Бухараева гора»). Парк открылся в 2016 году, а имя Галлянура Бухараева ему присвоили в 2019 году. Так, впервые настоящее имя джалиловца большими буквами было написано на его малой родине.

В парке корреспондентов «Татар-информа» встретил представитель Татарского конгресса в Миякинском районе Вильсур Нафиков. Именно он возглавлял группу активистов, благодаря которым проведена большая работа по увековечению и популяризации имени Галлянура Бухараева.

Примечательно, что парк сооружен на возвышенности, с давних времен в народе называемой «Бохарай тавы» («Бухараева гора») Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В 2017 году мы со следопытами из Миякинского района приехали в Казань и вышли на митинг к памятнику Мусе Джалилю. Таким образом, мы привлекли внимание к факту, что джалиловец Салим Бухаров – это не кто иной, как наш земляк Галлянур Бухараев. Из Казани привезли книги Рафаэля Мустафина. И только после этого местная администрация приняла этот факт, и жители стали понимать, что это действительно наш герой. Было принято решение назвать парк в селе его именем», – рассказал Вильсур Нафиков.

Судьбой Галлянура Бухараева он начал интересоваться в том же 2017 году. Активиста беспокоило то, что личность героя-джалиловца, выходца из их района, незаслуженно остается забытой.

Вильсур Нафиков: «Когда ходатайствовали о присвоении его имени парку, объяснили, кем он является, и только тогда людям стало известно, что Галлянур Бухараев – герой, один из джалиловцев» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы обговорили эту тему, решили, что надо популяризировать имя героя. Когда ходатайствовали о присвоении его имени парку, объяснили, кем он является, и только тогда людям стало известно, что Галлянур Бухараев – герой, один из джалиловцев. И тогда люди начали спрашивать: «А-а, значит, Салим Бухаров – это наш земляк?» Сейчас здесь его уже знают», – говорит собеседник.

Он отмечает, что у Галлянура Бухараева практически не осталось потомков и некому было заниматься увековечением его имени.

«Он был сотрудником банка. Ни поэтом, ни каким-либо большим руководителем не был. Он, может быть, знаменит только своим героизмом. Я считаю большим делом то, что нам удалось вернуть имя Галлянура Бухараева народу», – поделился Вильсур Нафиков.

Откуда происходит название «Бухараевой горы»?

В дневное время отдыхающих в парке не оказалось, лишь дети играли на оборудованной для них площадке. Но все же удалось поговорить с жителем села, проходившим через парк по одной из его дорожек. Нам было интересно, знает ли он о Галлянуре Бухараеве, чьим именем назван парк в его селе.

«Биографию точно не знаю, однако мне известно, что он джалиловец. Для нас, конечно, он герой, и люди знают его имя. Парк назван в его честь, это тоже сохранение памяти о нем. Я живу рядом, поэтому хожу через парк. Раньше здесь росли березы, а потом сделали парк, благоустроили», – рассказал Рафик абый и поспешил по своим делам.

Мы узнали еще один интересный факт о парке – именно отсюда сельчане проводят молодых парней в армию Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Действительно, раньше на этом месте росла березовая роща. В засушливый 2010 год все деревья засохли на корню. Просторный, хорошо проветриваемый участок на возвышенности решили использовать под парк. Сейчас на его территории сооружены памятники пограничникам, десантникам. Но мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, проходят не здесь, а в другом парке. Позже мы узнали еще один интересный факт о парке – именно отсюда сельчане проводят молодых парней в армию.

Старинное название этой возвышенности – «Бохарай тавы». Вильсур Нафиков не смог однозначно связать это название с семьей Галлянура Бухараева, ведь в этих краях жили и другие рода с такой же фамилией. Но происхождение этого топонима нам все же удалось выяснить – нам помогла бывший директор местного Дома пионеров, основатель дружины имени Мусы Джалиля Зухра апа Гатич. Она рассказала историю «Бухараевой горы». Оказалось, все же ее название имеет отношение к роду Галлянура Бухараева.

«Эти земли принадлежали башкирскому племени “минг”. Их предводителем был Бакир Таймасов. Эти территории купили 23 семьи, прибывшие сюда из Бугульминского уезда Оренбургской губернии. Всего их было 87 человек. Руководил этой группой переселенцев Хурмат Бухараев. Название горы появилось еще в то время. Галлянур Бухараев – потомок Хурмата Бухараева», – пояснила Зухра апа.

В течение 30 лет она собирала материалы для музея. Ей удалось найти информацию, не представленную в других музеях. Она близко общалась с родственниками Галлянура Бухараева.

«Три его брата (не родные) жили в Мияках. Все трое – участники войны. Один в боях потерял глаз», – вспоминает она. Известный татарский писатель Фанис Яруллин в свое время писал краеведам Миякинского района, желая узнать больше о Галлянуре Бухараеве. Зухра ханум в ответном письме рассказала писателю о родственниках джалиловца.

Таким образом, гора в селе уже больше двух веков носит название, связанное с предками Галлянура Бухараева. Соответственно, новый парк на этой горе люди тоже называют по старинке – «Бохарай паркы» («Бухараев парк»).

Именем героя-джалиловца в Киргиз-Мияках назвали одну из новых улиц Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Улица Бухараева

Именем героя-джалиловца в Киргиз-Мияках также назвали одну из новых улиц. Домов на ней пока немного, некоторые еще только строятся. Мы остановились у первого дома – на нем табличка «Улица Г. Бухараева», есть также запись на башкирском: «F. Бохараев урамы».

Пока фотограф делал снимки внешнего вида дома, вышел к нам и сам хозяин. Рустам абый переехал из деревни в райцентр, уже на пенсии. Интересуемся у него, знает ли он человека, чьим именем названа их улица.

«О нем не знаю, – признается Рустам абый. – Говорят, он герой. Эта улица еще новая, мало кто тут живет. Сами тоже переехали недавно. Работы много, хозяйство надо обустроить», – отметил он.

Рустам абый: «Эта улица еще новая, мало кто тут живет. Сами тоже переехали недавно» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сделали все возможное, чтобы увековечить память»

Далее мы направились в местную библиотеку. Там нас встретила заведующая отделом Альбина Мухаметшина. По ее словам, в библиотеке регулярно проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню джалиловцев, уроки мужества. Она также поделилась фотографиями матери и отца Галлянура Бухараева.

Ее коллега Каусария апа рассказала, как в годы ее работы в районной детской библиотеке сотрудниками проводились различные мероприятия, посвященные джалиловцам. Отдельно о Галлянуре Бухараеве мероприятий не делали.

По словам Альбины Мухаметшиной в библиотеке регулярно проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню джалиловцев, уроки мужества Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

После встречи в библиотеке мы поговорили с еще двумя жителями села. Женщина средних лет призналась, что мало знает о Галлянуре Бухараеве – только то, что эта личность связана с войной. А другой житель – Фануз абый – с гордостью заявил, что героя в селе знают и что его именем названы парк и улица.

Провожая нас, Вильсур Нафиков заметил, что активистами сделано всё, чтобы увековечить имя Галлянура Бухараева. «Есть парк, бюст и улица – это уже большая честь. Если думать о музее, то для этого нужны и финансы, и материалы. А информации о нем мало, всего лишь в паре книг. Потом, у нас ведь в районе есть и другие достойные личности. Если бы он родился в маленькой деревне, то было бы по-другому. На селе легче возрождать память», – поделился краевед.

Миляуша Хабутдинова: «Человека надо связать с местностью. Ребенку надо объяснить понятие “Родина”. Надо вернуть историю героев» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Необходимо восстановить память о каждом из группы Гайнана Курмаша»

Доцент КФУ, литературовед Миляуша Хабутдинова:

«Мы должны возродить память о каждом из группы Гайнана Курмаша. Сейчас это дело возлагается на местных краеведов, руководства тех сел и городов, где эти люди родились, выросли. Потому что на государственном уровне укрепление национальной истории не является чем-то приоритетным. За последние пять лет эту тему немного затронули Всемирный конгресс татар, Институт Татарской энциклопедии. И всем этим занимаются люди старшего поколения. К сожалению, молодежь мало интересуется этой темой.

В советской школе был календарь знаменательных дат, и к каждой дате дети выполняли определенную работу. А сейчас у школьников нет свободного времени, они после уроков бегут на кружки. Историю страны дети знают лишь поверхностно, их воспитывают интернет и телевидение. Вы когда-нибудь видели, чтобы к памятнику Джалиля приходили дети?

Человека надо связать с местностью. Ребенку надо объяснить понятие “Родина”. Надо вернуть историю героев. Мне кажется, именно об этом надо говорить с детьми на введенных недавно уроках “Разговоры о важном”».

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского