Землячество Апастовского района Татарстана доставило гуманитарный груз в Рубежное

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставлен гуманитарный груз, собранный при участии Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, общественной организации «Землячество Апастовского района».

Состав груза включает в себя медикаменты, детское питание, подгузники, бакалею и сезонные овощи.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Лично для меня это важно, потому что хороший пример заразителен. Видя, как мои друзья и коллеги помогают, я понял, что делать добро – это естественное желание, которое вдохновляет и других», — отметил представитель Апастовского землячества Раушан Гараев.