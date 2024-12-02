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Землячество Апастовского района Татарстана доставило гуманитарный груз в Рубежное
В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставлен гуманитарный груз, собранный при участии Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, общественной организации «Землячество Апастовского района».
Состав груза включает в себя медикаменты, детское питание, подгузники, бакалею и сезонные овощи.
«Лично для меня это важно, потому что хороший пример заразителен. Видя, как мои друзья и коллеги помогают, я понял, что делать добро – это естественное желание, которое вдохновляет и других», — отметил представитель Апастовского землячества Раушан Гараев.
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