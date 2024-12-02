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ЛНР и Татарстан 2 декабря 2024 10:37

Землячество Апастовского района Татарстана доставило гуманитарный груз в Рубежное

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Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставлен гуманитарный груз, собранный при участии Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, общественной организации «Землячество Апастовского района».

Состав груза включает в себя медикаменты, детское питание, подгузники, бакалею и сезонные овощи.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Лично для меня это важно, потому что хороший пример заразителен. Видя, как мои друзья и коллеги помогают, я понял, что делать добро – это естественное желание, которое вдохновляет и других», — отметил представитель Апастовского землячества Раушан Гараев.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан #Апастовский район #гуманитарный груз
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