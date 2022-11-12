Земля на набережной под фуд-корт перешла Ассоциации рестораторов Челнов

Участок на набережной Табеева в Набережных Челнах перешел к Ассоциации рестораторов и отельеров. Ранее право на этот участок на земельном аукционе выиграл обладатель франшизы федеральной сети, но в итоге отказался размещать здесь свою точку, пишут «Челнинские известия».

Согласно закону, если участник выигрывает и отказывается, право переходит к следующему заявителю. Им и стала Ассоциация рестораторов и отельеров.

Стоимость аренды участка составит более полумиллиона рублей в год. Впервые идею повышения гастрономической привлекательности Челнов рестораторы высказали на встрече с главой города Наилем Магдеевым в начале года.

Представители отрасли считают, что на фуд-корте следует организовать шесть зон с разными видами кухонь, а также кафе и музыкальную площадку. Конструкции должны быть выполнены из дерева, а ведущие рестораны города будут презентовать здесь свои самые лучшие блюда.

«Мы рассматриваем этот проект скорее как маркетинговый ход, а не как чистый бизнес. Для нас важно, чтобы Челны приобрели гастрономическую индивидуальность, ассоциировались с вкусной, разнообразной едой, которая подается на фоне красивого пейзажа», — объяснили идею в ассоциации. Реализация проекта намечена на 2023 год.