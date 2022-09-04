Земля джалиловцев: в селе Старотураево местный фермер установил бюст Гарифа Шабаева

В селе Старотураево Ермекеевского района Башкортостана родился один из джалиловцев – Гариф Шабаев. Через 113 лет со дня рождения в родном селе увековечили его память – бюст героя установил местный предприниматель. Корреспондент «Татар-информа» побывала в Башкортостане.

В родную деревню Гарифа Шабаева приехали к восьми утра по местному времени. Первые впечатления чуть попортила тряска, которую пришлось терпеть в течение получаса – местная дорога покрыта просто крупной щебенкой. Но внутри самой деревни обнаружили довольно хороший асфальт. В ранний час на улицах пусто, лишь небольшое стадо коз хозяйничает на пустыре перед самым въездом в село. Заметили, как от деревенского магазина тронулась легковушка – значит, магазин уже открыт. Внутри знакомимся с продавщицей – она же и владелица этой торговой точки. Знают ли в деревне Гарифа Шабаева? Флюза апа отвечает тут же, даже не дослушав вопроса: «Конечно, это наш герой. И бюст у сельсовета есть, вы уже видели?»

Об инициативе местного фермера стало известно еще два года назад. Этот случай хорошо запомнился – не так часто встретишь желающих за свои деньги увековечить память земляков.

«Дороги портят наши машины»

Сейчас в Старотураево проживает около 700 человек. По нынешним меркам село еще довольно большое и крепкое. Однако современные проблемы не обошли и эту деревню – не хватает рабочих рук. «В магазин продавцом никого не получается нанять – молодежь есть, но не хотят выходить, дома сидят. А те, кто хочет работать, уезжают на заработки. У меня есть напарница, подменяет меня», – рассказывает Флюза апа.

Население здесь многонациональное – татары, чуваши, русские, таджики. Мигрантам из Средней Азии особенно понравилось в Старотураево – один за другим сюда переселились уже несколько семей. «Держат скот, кто-то ездит на заработки. Очень сплоченные, все праздники отмечают, соседей зовут в гости, угощают. Душевные и открытые, сейчас ведь таких мало, люди больно общаться не любят», – говорит сельчанка.

Сейчас в Старотураево проживает около 700 человек Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Флюза апа сама создала семью с азербайджанцем. Воспитывают троих детей. На днях она ездила с сыном в город, поэтому разговор зашел о качестве дорог.

«Машины наши страдают от плохих дорог, из-за этого переживаем. Депутаты приезжают, говорят “сделаем”, а потом забывают свои обещания. И письма мы писали. Крупная щебенка портит машины. Это же все-таки наши деньги, сейчас все недешево. Хорошо хоть, в сторону райцентра асфальт хороший”, – говорит женщина.

«Мой папа рос вместе с Гарифом Шабаевым»

Из магазина едем в Дом культуры, где находится местный сельсовет. Клуб – большое здание с очень высокими потолками и множеством окон. Снаружи закреплен плакат – «Трезвое село». У главы сельского поселения Ильмиры апа Исламовой первый рабочий день после отпуска. Открыв стеклянную дверцу шкафа, она берет оттуда папку.

Глава сельского поселения Ильмира Исламова Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Вот так стараемся собирать материалы об известных уроженцах нашего села. Мы-то еще их знаем по рассказам старшего поколения, а дети наши? Будут ли знать они? Гариф Шабаев – личность, которой можно гордиться. Также в нашем селе родилась военный врач, нейрохирург Гарифа Бурангулова», – рассказывает она.

«Маленькими мы всегда знали, что в нашей деревне родился герой Гариф Шабаев. Мы и сейчас всегда его вспоминаем, хотя и не так масштабно, как раньше», – присоединяется к разговору сотрудница администрации Лилия Шафигуллина.

«Эх, были бы вы здесь сорок лет назад, – улыбается водитель Рамиль абый Шафиков. – У меня папа рос вместе с Гарифом Шабаевым. Мальчишками вместе играли. Еще когда я был маленьким, папа говорил: “Он же герой, ему памятник надо ставить”. И к учителям обращался, но в то время, конечно, ничего не получилось, к учителям особо и не прислушивались. Но когда поставили, он очень был доволен».

Рамиль Шафиков: «Дети таджиков здороваются, общаются с жителями на татарском, а наши татарские дети – на русском» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Пока ждали фермера Раиля Латыпова – это он на свои деньги заказал и установил бюст, расспросили у сельчан, как сегодня живет родная деревня героя. Есть средняя основная школа (девятилетка), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть и социальный приют для детей. В приют привозят детишек со всего района. В соцучреждении на десять детей работают 18 человек.

В школе учится примерно 70 детей, рассказали нам. «Дети таджиков здороваются, общаются с жителями на татарском, а наши татарские дети – на русском», – с улыбкой говорит Рамиль абый. «В садике у нас дети разных национальностей, воспитание идет на русском языке, поэтому и дети наши говорят больше на русском», – поясняет Ильмира апа.

«Мечта родилась на уроке литературы»

В дверях появляется мужчина крепкого телосложения. «Вот и сам Раиль Расимович», – представляет его глава поселения.

Раиль Латыпов оказался человеком очень позитивным, располагающим к себе, в беседе с ним ощущаешь его искреннюю любовь и заботу о родном селе. Основал свое дело, сейчас успешно его ведет. Надежно встав на ноги, начал помогать родному селу. Идею установки памятника джалиловцу Гарифу Шабаеву вынашивал много лет. А задумал он это еще в школе – на уроке родной литературы.

«Когда проходили тему Мусы Джалиля, наша учительница Фания апа сказала, что один из соратников поэта-героя был из нашей деревни. Для меня это было ошеломляющим открытием. Никогда до этого не слышал. Дома не говорят и в деревне об этом особо не рассказывали. Эти слова запали мне в душу, я загорелся. Это же герой. Тогда задумал: начну работать, появятся деньги – увековечу его память.

Раиль Латыпов на свои деньги заказал и установил бюст Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Довольно много времени уже прошло (Раилю Латыпову сейчас 55 лет. – Авт.). Чтобы браться за это дело, надо и материально быть готовым. У меня в соседней деревне живет мой «служак». Как-то при встрече поделился с ним этими мыслями. Почти десять лет это обсуждали. И однажды к нам в деревню приехал журналист, написать о полевых работах. Спросил, какие у меня планы на будущее. Я говорю – вот, хотелось бы установить бюст Гарифу Шабаеву. Он это взял и написал в газете. Ну, раз так, долго тянуть нельзя. Я уже и биографию, историю его к тому времени изучил. В 2020 году бюст установили. Из-за пандемии торжественно открыть не смогли, в прошлом году это сделали», – рассказал фермер.

Казалось бы, доброе дело сделал, но нашлись и такие, кто не поддержал идею предпринимателя. Звучали мнения, что Шабаева уже никто не знает и памятник ему ставить не имеет смысла. «Кто хорошо учился в школе – тот знает. А кто не знает – вот теперь будет знать. Вместо того чтобы порадоваться, говорят, что его имя уже никто не помнит», – поделился Раиль Латыпов.

В будущем, возможно, в деревне появится еще один памятник – на этот раз основателям села. По крайней мере, Раиль Латыпов теперь подумывает осуществить такую идею. У него уже есть видение, каким должен быть этот памятник. «Был бы жив Баки Урманче, он тут же создал бы эскиз по моему описанию», – говорит фермер. Есть еще одна мечта у него – изготовить красивую вывеску с названием села и поставить на въезде. «Вижу такую вывеску в Карамалы-Губеево, каждый раз загораюсь сделать так же», – признается собеседник.

Рядом с бюстом установлены стелы с именами участников войны и знак пограничных войск Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В сельсовете рассказали, что Раиль абый также спонсирует школьников, каждый год два лучших выпускника – девочка и мальчик получают от него денежную помощь. «Это называют стипендией, но я просто помогаю, чтобы стимул был детям», – скромно говорит сам предприниматель. Такую помощь он оказывает уже четвертый год подряд. Причем, с учетом роста цен, он стипендию ежегодно индексирует.

«Дом в деревне не строил, он может обесцениться»

Раиль Латыпов проживает в городе Октябрьском, который находится в тридцати километрах от Старотураево.

«Я и так каждый день в деревне. В родовом доме осталась жить старшая сестра. А я в Октябрьском построил большой дом. Если поставлю дом в деревне и дети здесь не захотят жить, дом обесценится», – пояснил он свое решение.

После техникума Раиль абый работал в колхозе. Затем перешел в сферу торговли. «Тогда начались перемены, люди стали заниматься коммерцией, я подумал, что у меня тоже получится. До Бавлов ходил пешком, никто не хотел подвозить. И я мечтал – вот бы через год у меня появилась машина. И за год купил ее. Потом выращивал огурцы в теплице. В то время один фермер покупал новую технику, тоже работал на земле. Мне захотелось тоже обзавестись современной техникой. Ну, раз она у меня есть, надо попробовать что-то выращивать. Сейчас вот у меня на полях растут ячмень, лен, сахарная свекла, гречиха, горох. Так я не жалуюсь. Когда есть работники, не тяжело», – рассказывает фермер.

В семье Раиля Латыпова двое детей. Супруга занимается домом и ухаживает за старшей дочерью, у которой диагностировали ДЦП. Младшая дочь – студентка.

Раиль Латыпов: «Кто хорошо учился в школе – тот знает. А кто не знает – вот теперь будет знать» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Придется переделать – ставить из бронзы»

Общаясь с жителями Старотураево, понимаешь – говор у нас почти одинаковый. Хотя сами они говорят, что произношение некоторых звуков отличается. «В Татарстане нам кажется, что звуки у нас более твердые, а для башкир они еще жестче звучат. Наш говор особенный. Не чисто башкирский, но и не чисто татарский», – считают они.

Иске Турай (Старотураево) – одно из крупнейших сел в округе. В Ермекеевском районе много татарских деревень. Кроме того, есть чувашские, мордовские, удмуртские деревни.

«Вот говорят, что в нашем районе – северо-западный диалект башкирского языка. Вот интересно же это получается. А почему он, например, не восточный диалект татарского? Почему так не может быть? Здесь всегда была татарская деревня», – делится Раиль абый.

Позже мы посмотрели и сам бюст. Рядом с ним установлены стелы с именами участников войны, а также знак пограничных войск. Территория ухоженная. Раиль абый замечает на бюсте участки с потрескавшейся краской. Памятник изготовлен из композитного материала. «Надо будет реставрировать. Придется изготовить заново из бронзы, иначе каждый год потребуется обновлять», – пришел к выводу он.

Оставшиеся еще с советских времен портреты Сталина и Ленина Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Детей возили в Казань к памятнику Джалилю»

Из администрации мы направились в школу. По дороге заметили оставшиеся еще с советских времен портреты Сталина и Ленина.

Детей застали в школьном саду за сбором малины. Учительница начальных классов Лариса Мардаганиева проводила нас в школьный музей. Здесь джалиловцу Гарифу Шабаеву отведен свой уголок.

Учительница начальных классов Лариса Мардаганиева Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ежегодно проводим Урок мужества в его честь. 9 мая посещаем его бюст, несем цветы, приводим территорию в порядок. Несомненно, жить в деревне, вырастившей такого героя, – повод для гордости. Стараемся воспитывать это чувство и в детях. Татарскую литературу у нас преподает директор школы Амина Каримова. Она тоже на уроках ведет воспитательную работу. Также возили детей в Казань, к памятнику Мусе Джалилю», – рассказала Лариса ханум.

Действительно, дети в этой школе хорошо знают, что их деревня – малая родина героя-антифашиста, соратника Мусы Джалиля Гарифа Шабаева. «Наш герой», «джалиловец» – ответили они на вопрос журналиста об этой исторической личности.

Дети хорошо знают, что их деревня – малая родина героя-антифашиста Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Люди стали глубже понимать важность понятия “Родина”»

После школы зашли в мечеть. Познакомились с Зарией апа Кашаповой – она жена бывшего имама мечети, преподаватель основ ислама. Муж умер от тяжелой болезни, но оставил после себя мечеть – сбором денег, строительством занимался именно он. Зария апа Кашапова всю жизнь работала учительницей в школе.

Зария Кашапова: «Среди джалиловцев есть герой, выросший в нашей деревне, это, конечно, большая гордость для нас» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мой супруг многое сделал для сохранения нашего языка, национальных ценностей. И нынешний наш имам прилагает усилия в этом направлении.

Времена изменились. Теперь люди стали глубже осознавать важность таких понятий, как “Родина”, “родной язык”. Любовь к родной земле, патриотизм должны быть в сознании человека.

Среди джалиловцев есть герой, выросший в нашей деревне, это, конечно, большая гордость для нас. Сейчас детей окружает очень много информации, а мы должны напоминать им о наших героях. Как они проходили через невероятные трудности, при этом не меняли своих взглядов, держались друг за друга и сохраняли татарский дух. Когда вокруг звучат разные мнения, есть люди, обесценивающие понятие отчизны, говорят о нем плохое, важно иметь свою позицию. Воспитать поколение, которое идет по верному пути, четко отличает черное от белого, – это наша задача», – рассказала она.

Примечательно, что в родной деревне Гарифа Шабаева нет названной в его честь улицы. Глава сельского поселения заверяет, что вопрос поднимался и будет решаться.

«Их именами должны называть проспекты»

Драматург, детский поэт, заслуженный деятель искусства РТ Рафис Курбан изучал историю Джалиля, джалиловцев, легиона «Идель-Урал» и издал роман о тех событиях.

Рафис Курбан: «Гариф Шабаев был человеком такого же духа, как Джалиль. Быстро включился в работу тайной организации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Гариф Шабаев – это человек, который в первые же дни войны сам попросился на фронт. Первый из джалиловцев, с которым он познакомился в плену, был Фуат Булатов. Гариф Шабаев был человеком такого же духа, как Джалиль, Алиш, Гайнан Курмашев. Быстро включился в работу тайной организации. Хотя до войны он был бухгалтером, в газете “Идель-Урал” занимался переводами, значит, его душа тяготела к литературе, журналистике. Как личность я его воспринимаю с этой позиции.

Популяризация имени Гарифа абый, увековечение его имени – дело его земляков, тех, кто интересуется им. Может быть, стоило бы основать его фонд. Назвать улицу в его честь – тоже хороший шаг. Их именами должны быть названы проспекты! Это люди, через которых о татарах, о нашей нации узнают во всем мире», – рассказал писатель.

Гариф Хафизович Шабаев родился 15 декабря 1907 года в селе Старотураево Белебеевского уезда Уфимской губернии (сейчас Ермекеевский район РБ). В годы голода в Поволжье семья уезжает в Среднюю Азию. Начальное образование мальчик получает в Ташкенте, затем учится в Казани. В 1928-1929 годах работает в Татарском педагогическом техникуме им. Каюма Насыри техническим секретарем, затем заведующим учебной частью. В Казани проходит курсы финансового работника. Снова уезжает в Среднюю Азию и работает инспектором Госстраха.



В 1932 году женится, на свет появляется дочь Лилия. Гариф Шабаев по состоянию здоровья не был призван в армию, однако в первые же дни войны он приходит в военкомат с просьбой отправить его на фронт. С фронта семья получает единственное письмо. Часть, в которой служил Гариф Шабаев, оказывается в окружении, бойцы попадают в плен. В январе 1943 года он был переведен в Берлин. Там же Гариф Шабаев вступает в ряды антифашистской организации.



В газете «Идель-Урал» работает переводчиком, а также наборщиком в типографии.



На последней странице первой Моабитской тетради в списке, записанной самим Джалилем, фамилия Гарифа Шабаева стоит первой.



Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского