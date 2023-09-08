Земля без торгов и монополист на кладбище: УФАС по РТ уличило чиновников в 13 нарушениях

За восемь месяцев 2023 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану вынесло 13 решений о нарушениях в действиях органов госвласти республики. Выдано два предписания и 22 предупреждения о прекращении нарушений. Такие данные привел сегодня заместитель руководителя антимонопольного органа Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Он напомнил, что с 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок. Тем не менее УФАС России по РТ в ходе мониторинга доступной информации в различных источниках выявляет различные нарушения со стороны органов госвласти, предприятий и организаций республики. Речь идет в том числе о порядке предоставления субсидий, размещении рекламных конструкций и нестационарных объектов торговли, организации муниципальных перевозок. Также антимонопольное ведомство зачастую выявляет нарушения в сфере госзакупок. В этом году за нарушения наложены штрафы более чем на 144 тыс. рублей.

Мототрасса на землях для сельхозпроизводства

Специалисты УФАС обнаружили нарушение разрешенного вида использования земельного участка в Тукаевском районе республики.

«Между индивидуальным предпринимателем и исполкомом Тукаевского района был заключен договор купли-продажи земельного участка с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. Однако земельный участок использовался не по назначению — для повеления спортивных соревнований», — сообщил Яфизов.

Участок использовался для строительства мототрассы. Еще было выявлено семь фактов предоставления земель в аренду без торгов, в том числе путем перераспределения. Нарушения обнаружены в Казани, Тукаевском районе, Набережных Челнах и Камском Устье.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Трактор на кладбище засыпал вырытые могилы

УФАС России по Татарстану продолжает работу по пресечению нарушений в сфере ритуальных услуг. Множество нарушений в данной сфере обнаружено в Набережных Челнах.

«Исполком города и индивидуальные предприниматели, а также близкие к структуре исполкома люди осуществляли незаконную деятельность — препятствовали предпринимателям. Как известно, ритуальные услуги — конкурентный рынок, но здесь дела обстояли иначе», — пояснил спикер.

Исполком, МУП «Горкоммунхоз» и МАУ «Дирекция городского хозяйства» вступили в сговор, чтобы вытеснить других участников рынка.

«Человек приходил, выкапывал могилу на кладбище, а потом приезжал трактор, принадлежащий МУПу, и обратно всё закапывал», — продолжил Яфизов.

Свои действия представитель МУП объяснял тем, что у выкопавших могилу якобы не было разрешения. «Начальником кладбища осуществлялись неправомерные действия», — добавил представитель УФАС по РТ.

В отношении директора МАУ «Дирекция городского хозяйства» возбуждено уголовное дело. Суд вынес приговор о признании его виновным по статье 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), а также по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Еще одно нарушение выявлено на рынке ритуальных услуг в Альметьевском районе. Как пояснил Яфизов, это «предоставление необоснованного преимущества в оказании услуг по эвакуации тел умерших».

Добросовестного перевозчика вытеснили с рынка Елабуги

Сразу несколько нарушений в сфере пассажирских перевозок обнаружено в Елабужском районе. В Елабуге работают несколько конкурирующих между собой перевозчиков, они были поставлены в неравные условия.

«Орган местного самоуправления решил, что имеет право на любых основаниях изменять маршруты движения, не учитывая при этом передвижения граждан, и без экономических обоснований», — заметил Яфизов.

Из-за действий исполкома один перевозчик дублировал маршруты конкурентов. Имеющий преимущество перевозчик забирал всех пассажиров, лишая выручки другого участника рынка, чьи автобусы ходили пустыми.

В числе других выявленных УФАС по РТ нарушений в этом году — ограничение самозанятых на торгах, неправомерное размещение рекламных конструкций и так далее.