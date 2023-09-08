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Земля без торгов и монополист на кладбище: УФАС по РТ уличило чиновников в 13 нарушениях
За восемь месяцев 2023 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану вынесло 13 решений о нарушениях в действиях органов госвласти республики. Выдано два предписания и 22 предупреждения о прекращении нарушений. Такие данные привел сегодня заместитель руководителя антимонопольного органа Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.
Он напомнил, что с 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок. Тем не менее УФАС России по РТ в ходе мониторинга доступной информации в различных источниках выявляет различные нарушения со стороны органов госвласти, предприятий и организаций республики. Речь идет в том числе о порядке предоставления субсидий, размещении рекламных конструкций и нестационарных объектов торговли, организации муниципальных перевозок. Также антимонопольное ведомство зачастую выявляет нарушения в сфере госзакупок. В этом году за нарушения наложены штрафы более чем на 144 тыс. рублей.
Мототрасса на землях для сельхозпроизводства
Специалисты УФАС обнаружили нарушение разрешенного вида использования земельного участка в Тукаевском районе республики.
«Между индивидуальным предпринимателем и исполкомом Тукаевского района был заключен договор купли-продажи земельного участка с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. Однако земельный участок использовался не по назначению — для повеления спортивных соревнований», — сообщил Яфизов.
Участок использовался для строительства мототрассы. Еще было выявлено семь фактов предоставления земель в аренду без торгов, в том числе путем перераспределения. Нарушения обнаружены в Казани, Тукаевском районе, Набережных Челнах и Камском Устье.
Трактор на кладбище засыпал вырытые могилы
УФАС России по Татарстану продолжает работу по пресечению нарушений в сфере ритуальных услуг. Множество нарушений в данной сфере обнаружено в Набережных Челнах.
«Исполком города и индивидуальные предприниматели, а также близкие к структуре исполкома люди осуществляли незаконную деятельность — препятствовали предпринимателям. Как известно, ритуальные услуги — конкурентный рынок, но здесь дела обстояли иначе», — пояснил спикер.
Исполком, МУП «Горкоммунхоз» и МАУ «Дирекция городского хозяйства» вступили в сговор, чтобы вытеснить других участников рынка.
«Человек приходил, выкапывал могилу на кладбище, а потом приезжал трактор, принадлежащий МУПу, и обратно всё закапывал», — продолжил Яфизов.
Свои действия представитель МУП объяснял тем, что у выкопавших могилу якобы не было разрешения. «Начальником кладбища осуществлялись неправомерные действия», — добавил представитель УФАС по РТ.
В отношении директора МАУ «Дирекция городского хозяйства» возбуждено уголовное дело. Суд вынес приговор о признании его виновным по статье 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), а также по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Еще одно нарушение выявлено на рынке ритуальных услуг в Альметьевском районе. Как пояснил Яфизов, это «предоставление необоснованного преимущества в оказании услуг по эвакуации тел умерших».
Добросовестного перевозчика вытеснили с рынка Елабуги
Сразу несколько нарушений в сфере пассажирских перевозок обнаружено в Елабужском районе. В Елабуге работают несколько конкурирующих между собой перевозчиков, они были поставлены в неравные условия.
«Орган местного самоуправления решил, что имеет право на любых основаниях изменять маршруты движения, не учитывая при этом передвижения граждан, и без экономических обоснований», — заметил Яфизов.
Из-за действий исполкома один перевозчик дублировал маршруты конкурентов. Имеющий преимущество перевозчик забирал всех пассажиров, лишая выручки другого участника рынка, чьи автобусы ходили пустыми.
В числе других выявленных УФАС по РТ нарушений в этом году — ограничение самозанятых на торгах, неправомерное размещение рекламных конструкций и так далее.
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