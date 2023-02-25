Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

На севере Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился на Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 6 километров, сообщает ТАСС.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет, не ожидается и угрозы цунами.

Как сообщает издание, при канцелярии Премьер-министра Японии Фумио Кисиды был организован кризисный штаб, который займется сбором и изучением данных о происшествии.