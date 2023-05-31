Земфира* опровергла сообщения о получении гражданства Франции

Объявленная в РФ иностранным агентом певица Земфира Рамазанова* опровергла сообщения о получении ею французского гражданства, подчеркнув, что иных гражданств, кроме российского, у нее нет и не будет.

«в череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <...> я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», — написала артистка на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«я требую [от] Минюст[а] в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — напомнила Земфира* о поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске.

Кроме того, певица подчеркнула, что платит налоги в России, хотя не живет там уже год.

Ранее о том, что Земфира* будто бы получила гражданство Франции, написал Telegram-канал Shot.

*Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.