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Земфира* опровергла сообщения о получении гражданства Франции
Объявленная в РФ иностранным агентом певица Земфира Рамазанова* опровергла сообщения о получении ею французского гражданства, подчеркнув, что иных гражданств, кроме российского, у нее нет и не будет.
«в череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <...> я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», — написала артистка на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
«я требую [от] Минюст[а] в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — напомнила Земфира* о поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске.
Кроме того, певица подчеркнула, что платит налоги в России, хотя не живет там уже год.
Ранее о том, что Земфира* будто бы получила гражданство Франции, написал Telegram-канал Shot.
*Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.
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