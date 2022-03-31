Зарыть капитал в землю: Татарстанцы скупают частные дома и запасаются рассадой

Вслед за ажиотажным спросом на квартиры, в Татарстане намечается новый бум. По данным Росреестра, число сделок с частными домами в республике с начала года выросло на 14%. Одновременно растет интерес к покупке рассады и саженцев плодовых растений. С чем это связано, выяснил «Татар-информ».

В январе-феврале 2022 года в Татарстене было зарегистрировано 3,3 тыс. сделок с загородной недвижимостью против 2,9 тыс. за аналогичный период прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше половины строящегося жилья в Татарстане – частные дома

Согласно отчетам Росреестра, в январе-феврале 2022 года в Татарстене было зарегистрировано 3,3 тыс. сделок с загородной недвижимостью против 2,9 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Частное жилье лидирует на строительном рынке: из 797 тыс. квадратных метров, построенных в республике на конец марта, больше половины – это частные дома. Готовы 4,2 тыс. домов – это уже треть от плана. В целом, как рассчитывает Минстрой Татарстана, в 2022 году будет построено 12,5 тыс. индивидуальных жилых домов.

Кроме того, Росреестр РТ за два месяца зарегистрировал 15,5 тыс. сделок с земельными участками – это немного ниже аналогичного периода прошлого года, потому что в прошлом году спрос на землю был выше. В Казани оформлено 2,5 тыс. покупок земельных участков, в том числе в феврале – 1,5 тыс., на 10% больше, чем в том же месяце прошлого года.

«Не смотря на то, что эпидемиологическая ситуация выравнивается, наши граждане по-прежнему проявляют особый интерес к домовладениям, загородной недвижимости, особенно расположенной в пригороде Казани», – объяснила повышенный спрос заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Из 797 тыс. квадратных метров, построенных в республике на конец марта, больше половины – это частные дома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество объявлений о продаже загородной недвижимости увеличилось на 8%

По данным исследования «Авито Недвижимости», проведенном для «Татар-информа», в январе-феврале 2022 года количество объявлений о продаже загородной недвижимости в Татарстане увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Домов было выставлено больше на 13%, таунхаусов — на 17%, коттеджей — на 5%. Дачи за первые два месяца этого года стали предлагать на 7% реже, чем за аналогичный период прошлого года.

«В начале этого года мы наблюдаем продолжение роста спроса на приобретение загородной недвижимости: в целом, за год интерес к нему в Татарстане увеличился на 2%, несмотря на снижение спроса в некоторых категориях объектов», – отметили эксперты.

В исследовании говорится, что самым популярным видом загородного жилья в Татарстане являются дома — в феврале 2022 года ими интересовались 66% потенциальных покупателей, дачами и коттеджами — 16%, таунхаусами — 2%.

При этом дачами татарстанцы интересовались на 20% чаще, на 3% — домами. Коттеджи стали искать на 14% реже, а таунхаусы — на 5%.

Анастасия Гизатова: «Спрос на загородную недвижимость, по статистике, планомерный. Он начался в 2021 году с момента появления коронавируса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У земельных участков есть потенциал к росту стоимости»

Повышенный спрос загородную недвижимость заметила и руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Спрос на загородную недвижимость, по статистике, планомерный. Он начался в 2021 году с момента появления коронавируса. Многие стали приобретать загородное жилье, как для круглогодичного проживания, так и дачи», - сказала она.

Популярность домов возросла, так как сотрудники получили возможность работать удаленно.

Население зачастую предпочитает покупку загородной недвижимости из-за высокой стоимости квартир. «Семьям целесообразнее приобрести дом в Казани или близлежащих районах. Поскольку квартира будет стоить порядка 10 млн рублей», – считает Гизатова.

У такой инвестиции «низкий порог вхождения». Например, если семья накопила миллион рублей, ей выгоднее приобрести загородную недвижимость. В Казани за эти деньги трудно найти даже комнату в общежитии, отметила эксперт.

При этом на покупку частного жилья сохраняются льготы, такие как семейная ипотека под 6% и сельская – под 3% годовых.

Интерес подстегивают и ограниченные возможности для зарубежного туризма.

«У земельных участков есть потенциал к росту стоимости, даже не смотря на инфляцию. При умном вложении можно заработать, поэтому эта идея неплохая», – сказала она.

Падение стоимости квартир может произойти в случае падения спроса и снижения продаж Фото: © «Татар-информ»

«Падения стоимости на квартиры ожидать не стоит, предпосылок к этому нет»

В прошлом году рынок загородной недвижимости постепенно восстанавливался после ажиотажного спроса, возникшего во время карантинных мер 2020-ого года. Тогда цены росли не так активно, как спрос, уверяет вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Действительно спрос на загородную недвижимость растет. Падения стоимости на квартиры ожидать не стоит, предпосылок к этому нет. Загородная недвижимость будет приносить прибыль, потому что будет спрос и цены на загородные дома будет расти. У нас в Казани она еще пока недооценена», - отметил он.

Падение стоимости квартир может произойти в случае падения спроса и снижения продаж.

Эксперты «Авито» добавили, что интерес покупателей к покупке загородной недвижимости будет только расти.

«В 2021 году увеличение средней стоимости (загородной недвижимости – прим. Т-и) стало заметнее, в том числе из-за удорожания стройматериалов и рабочей силы. Одновременно с этим темпы роста спроса несколько замедлились. Тем не менее, можно ожидать, что интерес к приобретению загородной недвижимости продолжит расти, особенно в условиях закрытия границ и ограничения международного авиасообщения», – отметили эксперты «Авито».

Россияне в целом начали активно покупать рассаду Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане наряду со спросом на загородную недвижимости растет популярность рассады

Эксперты заметили еще одну особенность на рынке. Те, у кого уже есть приусадебные участки, планируют в 1,7 раза увеличить объем и ассортименты своих посадок в этом году, сообщило агентство «ПромРейтинг», ссылаясь на данные опроса.

«Причем мнение об увеличении и разнообразии посадок высказывается единодушно во всех возрастных группах начиная с 18 лет. Среди подростков Татарстана доля активных сторонников наращивания объемов выращивания овощей и фруктов ожидаемо меньше — только почти каждый третий (31,6%), однако и это, на наш взгляд, достаточно высокий показатель, по которому можно судить об общем целеполагании граждан», – отметили аналитики.

Наиболее популярной культурой у респондентов оказался картофель, затем огурцы, помидоры, лук и морковь.

Эксперты «Авито» заметили, что россияне в целом начали активно покупать рассаду. Самой популярной стал перец. Баклажаны покупали на 82% чаще, - огурцы и помидоры - на 74% и 53% соответственно. В Казани вдвое выросли продажи рассады перца.

«Вероятно, с помощью выращивания собственных овощей, фруктов и зелени, люди планируют по крайней мере подстраховать себя на случай роста цен на сельхозпродукцию», — отмечают аналитики «ПромРейтинг».