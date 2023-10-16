Земельные участки, льготы и выплаты: как в РТ поддерживают участников СВО и их семьи

Ветераны боевых действий, действующие бойцы СВО, их семьи, а также семьи погибших героев с любым вопросом могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: rais.tatarstan.ru

С начала лета филиал фонда «Защитники Отечества» решил более 6 тысяч вопросов

Ветераны боевых действий, действующие бойцы СВО, их семьи, а также семьи погибших героев с любым вопросом могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества». Организация была создана только этим летом, однако в нее обратились уже 3676 человек, им помогли решить более 6000 вопросов, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина.

В филиале фонда работают 45 социальных координаторов в 19 районах Татарстана. До конца года они появятся еще в 15 муниципалитетах. Тот факт, что пока не во всех районах есть свой социальный координатор, не означает, что кому-то не смогут помочь. Социальные координаторы выезжают на помощь в соседние районы.

«Основная тематика обращений – это прежде всего денежные выплаты, связанные с участием в СВО, денежные выплаты по ранению. На втором месте – обращения, связанные с получением удостоверений ветеранов боевых действий. Прежде всего, речь идет о получении удостоверений участников частных военных компаний», – рассказала Гузель Удачина.

Гузель Удачина: «Основная тематика обращений – это прежде всего денежные выплаты, связанные с участием в СВО, денежные выплаты по ранению» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Летом этого года решался вопрос о получении удостоверений этой категории военнослужащих, и сейчас он урегулирован, отметила Гузель Удачина.

Меры социальный поддержки – еще один важный вопрос, с которым обращаются в фонд.

«В основном они приходят за разъяснениями о тех мерах поддержки, которые оказываются на федеральном и региональном уровне. Очень востребованы обращения по вопросам психологической помощи», – рассказала руководитель филиала фонда.

Помогают в «Защитниках Отечества» с бытовыми вопросами: провести газ, сделать ремонт – ко всем индивидуальный подход. Детей помогут устроить в учебное заведение, а пожилых родителей героев запишут на прием к врачу.

С этого года введена еще одна новая мера поддержки – компенсация на подведение газа к дому Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выплаты от двух тысяч рублей до двух миллионов

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева рассказала, какие суммы республика выплачивают семьям военнослужащих. Такие выплаты делятся на несколько категорий.

Первая – ежемесячная выплата ветеранам боевых действий и членам семей погибших. Тем, кто служит на новых территориях, положена сумма 6896 рублей. Нетрудоспособные члены семьи, которые находились под опекой погибших бойцов, в месяц могут получить 2125 рублей.

Вторая категория – ежемесячная выплата женам и детям погибших Героев России. Эта сумма составляет 83 496 рублей.

«Республика ввела дополнительные выплаты семьям погибших в зоне СВО. Эта выплата составляет 2 миллиона рублей. Необходимо отметить, что выплата осуществляется, если погибший родился на территории Татарстана, жил здесь, не важно, в какой период. У нас есть примеры, когда буквально несколько месяцев люди были зарегистрированы в Татарстане и получили эти выплаты. Также мы осуществляем выплаты семьям погибших, если боец был захоронен на территории Татарстана», – рассказала Наталья Бутаева.

«Республика ввела дополнительные выплаты семьям погибших в зоне СВО. Эта выплата составляет 2 миллиона рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С этого года введена еще одна новая мера поддержки – компенсация на подведение газа к дому. 100 тысяч рублей выделяют на одно домовладение. Условие одно – участник должен быть зарегистрирован по месту, где планируется провести газ.

«Новорожденных детей участников СВО мы обеспечиваем подарочными комплектами без учета доходов. Пенсионеры из семей военнослужащих имеют право на первоочередное санаторно-курортное лечение. Социальные услуги на дому – в зависимости от нуждаемости. Также те, кто вернулся с СВО, имеют право бесплатно получить образование и переобучиться на новую профессию», – добавила замминистра.

Для наших бойцов, получивших ранение, работают два госпиталя – в Казани и Набережных Челнах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас организованы три этапа реабилитации, оборудование достаточно высокого уровня»

Главный внештатный гериатр Минздрава РТ, главный врач Госпиталя для ветеранов воин Казани Ильдар Фахрутдинов рассказал, что для наших бойцов, получивших ранение, работают два госпиталя – в Казани и Набережных Челнах.

Ильдар Фахрутдинов: «Вся техника современная. Оба госпиталя дают очень хорошие результаты» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сегодня мы имеем все три этапа реабилитации, получили все необходимые лицензии, оснащены оборудованием достаточно высокого уровня и проводим все необходимые мероприятия. У нас есть и комната психологической разгрузки, кабинеты различных видов терапии, где есть специальные аппараты и тренажеры. Вся техника современная. Оба госпиталя дают очень хорошие результаты», – рассказал Фахрутдинов.

После этого бойцов отправляют на комиссию, где в случае необходимости определяют степень инвалидности.

Выплаты по инвалидности и на детей

Заместитель управляющего отделением Социального фонда РФ по РТ Елена Полякова рассказала, что Фонд пенсионного и социального страхования перечисляет ветеранам боевых действий ежемесячную денежную выплату.

Все семьи имеют право на все детские выплаты, которые предусмотрены соцзащитой и Пенсионным фондом, они определяются в зависимости от уровня дохода и занятости семьи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Помимо этого, семьям ветеранов боевых действий, в том числе семьям тех, кто сегодня находится в зоне СВО, предоставляются различные виды пособий. Семьям мобилизованных по прошлогоднему Указу Президента Российской Федерации предоставляется ежемесячная выплата на ребенка до трех лет – 15 тыс. рублей. И эта выплата назначается на весь период прохождения военной службы по мобилизации, но до достижения ребенком трех лет. Есть выплата, которая предоставляется жене мобилизованного, в случае если она находится на сроке беременности не меньше 180 дней. Это порядка 36 тыс. рублей», – рассказала Елена Полякова.

Кроме этого, все семьи имеют право на все детские выплаты, которые предусмотрены соцзащитой и Пенсионным фондом, они определяются в зависимости от уровня дохода и занятости семьи.

Также предусмотрены выплаты на первенца, рожденного в 2021 или 2022 году, но при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает двукратного прожиточного минимума.

Елена Полякова: «Семьям мобилизованных по прошлогоднему Указу Президента Российской Федерации предоставляется ежемесячная выплата на ребенка до трех лет – 15 тыс. рублей» Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если говорить про инвалидов, боевых действий, то здесь хотелось бы сказать, что и эта категория граждан является получателем ежемесячных денежных выплат. Следует отметить, что те граждане, которые относятся к кадровым военнослужащим и мобилизованным, они за пенсией и ежемесячной компенсацией обращаются в те органы, в которых у них проходила военная служба. А те, кто участвовал как доброволец, обращаются за выплатами в органы Фонда пенсионного и социального страхования», – рассказала заместитель управляющего отделением социального фонда.

К перечисленным мерам поддержки в ближайшее время планируют добавить еще одну – ветеранам СВО будут выделять земельные участки. Законопроект почти подготовлен, но его детали и условия получения земли пока не раскрываются.